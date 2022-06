Juan Conte-Grand y Manu Rodríguez, dos neuquinos en pleno Desarrollo

La Liga de Desarrollo es la competencia que reúne al semillero del básquet argentino y cuenta con la participación obligatoria de todos los 20 equipos de La Liga Nacional, con planteles de jugadores menores de 23 años. En la última edición, Boca se coronó campeón con la participación estelar de los neuquinos Juan Conte-Grand y Manuel Rodríguez.

Los dos chicos surgidos de las formativas de Independiente de Neuquén disfrutaron de una brillante temporada. Estuvieron entre los tres máximos anotadores del equipo, sumaron rodaje en partidos importantes y lograron sumar su primer título lejos de casa.

Luego de su primera pretemporada con el plantel de la Liga Nacional del Xeneize, equipo que llegó hasta las semifinales del certamen donde perdió con Quimsa, Juan y Manu aprovecharon al máximo sus oportunidades, demostraron su crecimiento y se ilusionan de cara al futuro.

Mientras disfrutan de sus vacaciones, y se ponen al día con la facultad, los campeones dialogaron con Río Negro sobre la fantástica temporada que les tocó vivir.

Juan Conte-Grand fue una de las figuras del Boca campeón de la Liga Desarrollo.

Tanto Juan como Manu coincidieron en que en un principio el objetivo no era lograr el título sino aprovechar el torneo para continuar con su desarrollo como jugadores.

“A medida que empezamos a ganar los objetivos cambiaron. Nos dimos cuenta que podíamos pelear y dijimos ‘vamos a intentar salir campeones’. Creímos en nosotros y lo logramos”, comentó Conte-Grand, segundo goleador del equipo con un promedio de 17,3 puntos por juego.

“Con el pasar del torneo vimos que estábamos en una buena posición de poder pelearlo. Nos fuimos consolidando fecha a fecha para llegar al Final Four de la mejor manera y llevarnos la copa”, agregó Rodríguez, que se volvió viral en más de una ocasión gracias a sus espectaculares volcadas.

Si bien los dos jóvenes se mostraron felices por el título, también aseguraron que se trató de un certamen que les sirvió para crecer en lo personal.

“Esta liga me sirvió mucho y fue muy importante para mi. Me dio madurez de resolver bien en momentos claves y sentí que me termine de especializar como tirador de tres puntos, eso es algo en lo que mejore en este último año”, detalló Juan.

Manu Rodríguez, por su parte, comentó: “Fui ganando confianza de a poco, en esta edición de la Liga me tocaba la responsabilidad de ganar protagonismo y la pude asumir. Sumar entrenamientos todo el año con el plantel de la Liga Nacional me ayudó mucho a progresar”.

Rodríguez deslumbró a todos con sus fantásticas volcadas.

Sin lugar a dudas, ambos resaltaron la importancia de haber podido entrenar y sumar roce con los jugadores de la Primera de Boca.

Conte-Grand promedió un 37% en tiros desde el perímetro y él se lo atribuye, en parte, a las prácticas con los profesionales: “Sabíamos que este año nos servía para tener roce experiencia e ir aprendiendo de los más grandes. Veo mucho a Leo Schattman, que es tirador, y aprendí mucho de él”.

Por otra parte, los neuquinos disfrutan de ser parte de una de las instituciones deportivas más importantes del país como Boca.

“Es todo muy lindo y a veces raro, porque vas a jugar a cualquier lugar, paseas por la calle y la gente te pide fotos solo por tener la indumentaria oficial del club. Todos te quieren ganar solo por el hecho de ser Boca y eso se siente, para mi esta bueno”, comentó Rodríguez.

Luego de una gran temporada, tanto Manu como Juan ya tienen la mirada puesta en el futuro de sus carreras que parecen por demás prometedoras.

“Obvio que la ilusión de llegar a Primera esta. Mi objetivo es tener minutos en la Liga y prepararme lo más que se pueda para estar a la altura”, deseó Juan Conte-Grand.

Conte-Grand fue determinante a lo largo de todo el torneo.

“Uno siempre quiere más. Veremos que pasa cuando volvamos a los entrenamientos. Ahora quiero aprovechar este tiempo para entrenar, seguir mejorando los aspectos débiles de mi juego para encarar la próxima temporada de la mejor manera”, agregó Manuel Rodríguez.

Los pibes que se formaron en La Caldera neuquina tuvieron una gran temporada, pero no se duermen en los laureles y sueñan con lograr cosas grandes en el básquet nacional.