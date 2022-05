Liga Federal: Roca y Español van por más en los playoffs y hoy juegan de local

De los once equipos regionales que arrancaron la Liga Federal de básquet, solo dos se metieron entre los 32 mejores. Centro Español y Deportivo Roca comenzarán en condición de local sus respectivas series, donde intentarán dar el golpe ante rivales muy duros.

El desempeño del Depo ya es para destacar. Los dirigidos por Sebastián García batieron un récord histórico del club al ganar diez partidos consecutivos en un torneo de alcance nacional por primera vez. Pero el Naranja tiene páginas por escribir, ya que en la tercera ronda del certamen, segunda de los playoffs, se enfrentará a uno de los grandes candidatos al ascenso.

Se trata de Los Indios de Moreno, de Capital Federal, equipo que apenas perdió un partido en lo que va del torneo y tiene varios jugadores de jerarquía. Entre ellos está Héctor “Cholo” Martirena, un histórico de gran calidad en distintas categorías.

Esta noche, la serie comenzará en el polideportivo Gimena Padín desde las 21:30. El escenario que supo albergar grandes noches de Liga Nacional y TNA, volverá a colmarse con la campaña que se inició desde la institución para que cada uno de los presentes lleve una prenda naranja y así teñir las instalaciones para apoyar al equipo.

Uno de los jugadores que más ha aportado en esta racha de victorias consecutivas es Jorge Coronado. El interno viene de marcar 20 puntos en el segundo juego de la serie contra Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia.

“Me he sentido bastante bien en estos partidos. Recuperé una confianza que por ahí se me había ido. De a poco empecé a sumar para el equipo en lo que me toca: rebotes y defensa”, dijo Coronado a Río Negro. Con el correr del torneo “Harry” supo aportar mucha presencia en la zona pintada. Su rol tanto adentro como afuera de la cancha, donde es uno de los líderes positivos, ha ido tomando cada vez más relevancia con el transcurso de la temporada que comenzó en enero.

El sentido de pertenencia es una de las singularidades que tiene el plantel del Depo y Harry es un ejemplo de ello. “El Club para mi es todo, desde chico soy hincha del club. Tanto en lo humano como en lo educativo, porque me formó como persona. Disfruto todos los días poder dar un poquito más de mi al club que amo”, afirmó.

El jugador, además está dando clases en el club, en las categorías formativas. “Ser profe del club y jugar me da un plus. Estoy muy feliz de estar viviendo esto. Los vi a los chicos la última vez cuando llegaron a instancias finales contra Barrio Parque de Córdoba (en 2013) y estar dentro de la cancha es muy lindo”, agregó el pívot.

“Tenemos un grupo humano hermoso. Es muy lindo ir a entrenar y compartir los viajes. Los partidos se fueron dando y nos dieron más ganas de seguir luchando por el objetivo”, explicó Coronado.

Del otro lado, Indios de Moreno será un hueso muy duro de roer, con individualidades de mucho calibre. “Es un gran rival. Va a ser un partido muy interesante para verlo y para jugarlo. Imagino que vamos a tener un buen ambiente con la gente. Somos el club de la ciudad y eso se va a ver. Es un partido complicado pero no imposible”, opinó Harry.

Los playoffs son muy particulares y estos desafíos no se dan todos los días. Para Jorge es una oportunidad única y el análisis táctico es fundamental para llevar a cabo el plan de juego.

“Tenemos que jugar un partido muy inteligente, con un alto nivel de concentración que los lleve al error. A nosotros lo que nos conviene es defender y correr, ese juego nos mantiene en pista. Así nos sentimos cómodos y para eso tenemos que defender duro, que no llegue el balón al poste bajo porque tienen un jugador muy importante como Martirena y que su perímetro tome decisiones. De ahí va a salir un juego muy positivo para nosotros”, finalizó Coronado.

Centro Español abre su serie en el Templo

El equipo de Plottier intentará ratificar todo lo bueno que viene haciendo contra un rival que será el más difícil de los que le tocó hasta ahora. Se trata de Presidente Derqui, que ganó la división Febamba Norte con récord 14-1 en la fase regular.

Derqui viene de eliminar a Colón de Chivilcoy ganándole de visitante y de local (serie 2-0) y en sus filas tiene a Alejandro Pappalardi, quien jugara en Atenas de Patagones hace algunos años.

El Torito fue el mejor en la división Patagónica y tiene más partidos en el lomo. Cuenta con un plantel largo que comanda el DT Patricio Denegri y que tienen en Mario y Carlos Sepúlveda a sus grandes referentes.

Hoy, desde las 21 en el Templo, se disputará el primer punto de la serie al mejor de tres juegos. El cruce seguirá el domingo y lunes (si es necesario) en Derqui, ciudad del Gran Buenos Aires.