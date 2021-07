Biles se bajó de la final y Estados Unidos se quedó sin su figura

Simone Biles después de un flojo rendimiento anunció que se retiraba de la final por equipos luego de la primera rotación. Gentileza.

Simone Biles, la joven estrella mundial de la gimnasia artística, se retiró del certamen por equipos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después de participar con un pobre desempeó en la primera rotación del representativo de los Estados Unidos en la final.

El representativo de Estados Unidos, que no pierde un certamen por equipos desde 2011, se quedó sin su principal figura, quien llegó a esta nueva edición de los Juegos Olímpicos de Tokio destacando que se sentía incómoda por estar bajo la mirada de todo el mundo.

En la rotación inicial de salto, Biles tuvo una tarea sorpresiva, porque no logró ejecutar el Amanar que tenía previsto realizar y tuvo una recepción que no fue del todo buena. Eso le valió una puntuación de 13.766, que fue la más baja de todas.

Después de esa floja actuación, la gimnasta estadounidense, anotada para participar en barras asimétricas, se fue por unos momentos de la zona de las pruebas y minutos más tarde se supo que finalmente había tomado la decisión de bajarse de la final.

Según informó el equipo de Estados Unidos de Gimnasia, el motivos por los cuales Biles optó por abandonar las pruebas por equipos en la final fue un “problema médico”.

Asimismo, los responsables de la delegación de Estados Unidos informaron que “será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras pruebas”.

Hace pocas horas, la gimnasta estadounidense de 24 años realizó un posteo en Instagram en el que describió cómo la afecta estar bajo la atenta mirada del mundo entero en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Los responsables de la delegaci{on de Estados Unidos aseguraron que Hiles se retiró por un problema médico. Gentileza.

“No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente me siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros a veces. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente. Ellos significan el mundo para mí”, relató en un posteo que acompañó con una foto suya lista para participar.