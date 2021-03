Bocaditos de quinoa y brócoli con dip de arvejas

Ingredientes (rinde 16 unidades):

- 1 taza de quinoa (200 g). Bien lavada y hervida por 20 minutos.

- 1/2 unidad de brócoli cocido con tronquito incluido (recipiente apto tapado con film, 4 minutos a potencia máxima en microondas queda espectacular)

- 3 cucharadas de queso rallado

- 1 huevo

- 5 a 6 cucharadas de puré de papas instantáneo

- sal y pimienta

Preparación

En mi caso metí todo en una procesadora hasta que me quedó una pasta. Si no tenes, picás el brócoli bien chiquito y mezclas bien todo en un bol. La cantidad de puré instántaneo va a depender siempre de la humedad de la preparación y el tamaño del huevo. Armas pequeñas croquetas con la mano mojada así no se te pegan y las llevás al freezer unos 30 minutos para que tomen mas cuerpo.

TIP: si van al horno, lo prendés y metés la asadera vacía en ese momento. Una vez que esté caliente le agregás rocío vegetal o 1 cucharada de aceite y recién le pones los bocaditos para que no se peguen. Si van a la plancha o sartén: idem anterior, bien caliente y recién ponés los bocaditos.

Los bocaditos son muy frágiles ya que la quinoa se desgrana.

No las des vueltas a cada rato, dejá que se arme una costra y recién la tocás.

Para el dip de arvejas:

- 1 lata de arvejas (escurrirlas)

- 1 diente de ajo (pequeño)

- 2 cucharadas de queso crema

- 5 cucharadas de agua (para aligerar)

- sal y pimienta

- 1 chorrito de jugo de limón

Mixear todo junto y llevar un rato a la heladera. Cuanto más descanse, más rico se pone.