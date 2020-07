Brutal crimen de Cutral Co: “A ningún ser humano se le hace eso” dijo la viuda

El brutal homicidio del expolicía Juan Horacio Panitrul, descubierto hace una semana atrás en Cutral Co, envolvió a su familia directa en un profundo dolor y los llenó de interrogantes. A pesar de la conmoción, reclaman que se haga justicia.

Sonia Yanet Muñoz está llena de angustia y tristeza por lo ocurrido hace una semana atrás con su pareja, Juan Horacio Panitrul, de 31 años. Junto a él formó una familia desde hace casi siete años y compartieron un hijo de 4 años y la crianza del mayor, de 12.

“A ningún ser humano se le hace eso”, dijo entre lágrimas. Luego, recordó y describió cómo era Juan, el muchacho que salió de Lonco Luán, donde vivía para ingresar a la academia de Policía. Fue mientras se formaba que se conocieron, a través de Facebook y una vez que egresó ya empezaron a salir y a convivir.

Sonia Yanet Muñoz, es la viuda de Panitrul

Lo asignaron a Añelo así que viajaba, a dedo. Después ya fue asignado a Cutral Co, donde se desempeñó. Sin embargo, su adicción al alcohol empezó a generarle problemas hasta que fue separado de la fuerza policial.

“Nunca fue de esos de andar tirado. Él vivía acá, tenía su familia, tenía su casa, me tenía a mí, a sus nenes, vivía conmigo”, describió. “Me había pedido matrimonio y tenemos fotos cuando me pidió que nos casáramos y por una u otra cosa no llegamos a casarnos”, dice.

Juan Horacio Panitrul, víctima de homicidio

Yanet cuenta que Juan solía irse pero que siempre volvía. En ocasiones, como ella sabía con quién se juntaba y dónde estaba, lo salía a buscar. “No era un alcohólico perdido como algunos dicen, por ahí sinceramente recaía. Estaba seis meses o siete y le daba ganas de tomar”, relató.

“Se iba de casa pero siempre volvía y yo lo esperaba, lo recibía. Llegaba muy tomado y yo lo bañaba, pero siempre volvía a la casa. Por eso, hasta el día de hoy todavía no entendemos por qué llegó allá arriba”, dice en relación al lugar donde fue asesinado, un departamento de las ex500 Viviendas de Cutral Co, hacia el oeste de la ciudad.

Sonia indicó que “no tenía contacto estrecho con ellos, nunca los había visto. Frecuentaba, por ahí, a la gente que está al lado de la (estación de servicios de) YPF que es un viejito, pero nada más. A veces me quedaba en la esquina mirándolo para ver qué hacía para que no le pasara nada”.

De todos modos, insiste en que jamás lo vio con esas personas, en alusión a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Carrasco Leiva y Daniel Ceferino Silvera, quienes permanecen con prisión preventiva por seis meses.

Recordó que en ocasiones, volvía golpeado porque le querían quitar el celular, por ejemplo.

La concurrencia al grupo de alcoholismo del hospital de Complejidad Media lo ayudó mucho, mientras acudió, y también concurrir a la iglesia, donde asistía con su suegro.

“Él siempre terminaba saliendo adelante, la verdad que con el apoyo de la familia siempre salía adelante”, menciona.

Aprovechó para referir que Juan se había anotado este año para estudiar Enfermería en Plaza Huincul. “Vamos a ser colegas”, recuerda Yanet que bromeaba con un familiar.

El hecho fue en un departamento del bloque B1, en el barrio conocido como 500 Viviendas. (Gentileza Cutral Co al Instante).-

Pide que se haga justicia y que “paguen los que tienen que pagar. Lo que hicieron no está bien, a ningún ser humano se le hace eso, más como era él”.

La última vez que lo vio a Juan fue el martes. El miércoles por la mañana, el hombre la llamó por teléfono y pidió hablar con su hijo.

“Es muy doloroso, todavía no me resigno, a veces me paro en la esquina y miro para todos lados a ver si va a aparecer, y mi familia me dice que ya no va a volver. Pero por ahí los miro a los chicos y pienso que sí, todavía no quiero superarlo”, concluyó.