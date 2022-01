Buena venta de crianceros del norte de Neuquén

«Esto mejoró el precio del chivo en los campos y en los puestos de venta. Se logró poner un precio que resultó más económico», dijo Santiago Arizio, integrante de la cooperativa campesina rural de la zona norte (MTE). En Centenario, para el 31 llegaron con 300 animales faenados en equipos de frío, y los vendieron en su totalidad.

Hubo incluso acuerdos con algunas carnicerías, para que pudieran vender a los valores que en la plaza Eva Perón, se comercializó al público: 8.500 pesos. El cálculo a favor fue que al público se vendió un 30% más económico de lo que ofreció el mercado, y en los campos el valor del chivo o cordero mamón (2 meses) se entregó a los matarifes a un 20% más que la temporada anterior.

En total, la sexta campaña de este operativo conjunto de comercialización de diciembre colocó en la zona 3.500 cabezas faenadas de chivos y corderos del norte que se vendieron en Bariloche, San Martín, Río Colorado y Centenario, a través de acuerdos de la cooperativa con Senasa y bromatologías de las municipalidades en cada caso, por el programa de economía popular.

«Ahora nos vamos para la veranada, esta venta también ayudó a mejorar la carga de los campos. En el norte por la sequía y la plantación de pinos, muchas de las aguadas están secas y el pasto no alcanza para alimentar bien a los piños, hay que llevar suplementos», dijo Juan Rupel, de la cooperativa campesina de Chos Malal.

Afirmó que en Centenario la respuesta del público fue muy buena, porque hubo gente que ya había comprado antes en la primera visita que se hizo previa a la Navidad.

«Los animales estaban buenos, nos dijeron y estaban a buen precio, esa es buena señal. La idea ahora es volver a vuelta de veranada, pero con animales un poco más grandes y gordos por el tiempo de pastura, éstos eran corderitos y chivos mamones, de unos 2 meses», detalló.

Para la mesa de fin de año, se vendieron chivitos de 7 y 8 kilos; y de 12 y 14 kilos los corderitos

Rupel agregó que la pastura en los campos del norte es poca debido a la falta de agua, por lo que la venta en ciudades permitió «bajar la carga» caprina e ir con menos animales a la pastura de veranada

Los animales se llevaron al matadero de Chos Malal y llegaban de los campos de los asociados en Buta Ranquil, Laguna de Epulafquen, El Nahueve, El Cholar, entre otros, de las familias Mañasco, Vallejos, Vecaría, Moreno y Fernández, en esta comercialización, detalló Arizio.

Insistió en la importancia para los crianceros de la venta al público en forma directa a los consumidores y sostuvo que desde la cooperativa, se lograron también acuerdos de comercialización con algunas carnicerías de Bariloche y de Neuquén para la venta del chivo del norte neuquino al precio de consumidor final que se vendió en los puntos de venta: 8.500 pesos.

«Además de mejorar los precios, se llevan un producto, sano de producción agroecológica que está monitoreada por el Senasa, con los controles bromatológicos y las guías y comercialización que corresponde», insistió.

Agregó que la cooperativa de crianceros agrupa a unos 350 pequeños productores, con piños de 50, 70 y hasta 300 animales, muchos de los cuales no tienen salida si no es a través de la cooperativa hacia el matadero de Chos Malal, porque los matarifes que comercializan en los centros urbanos no se internan en los campos alejados o de producción menor sino que recorren circuitos con producción mayor en el menor trayecto, por una ecuación económica.