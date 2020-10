La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada”, expresó la presidenta del PRO Patricia Bullrich de cara las elecciones legislativas del 2021. En esa misma línea, la exfuncionaria macrista señaló que no la seduce la idea de volver a ser legisladora nacional: “No quiero ser diputada, ya he sido tres veces”.

Al brindar una entrevista al canal A24, la exministra de Seguridad aseguró que no quiere confrontar con Horacio Rodríguez Larreta: “Yo no soy versus Horacio, toda mi vida he trabajado junto a Horacio”.

“No descarto nada, pero no quiero apurar nada”, reitero.

En otro tramo de la nota, Bullrich destacó su participación en el PRO: "Siento que le estoy dando una dinámica muy fuerte”.

También se refirió a la derrota que sufrió Juntos por el Cambio el año pasado: “Cuando Cristina llamó a Alberto Fernández y se bajó de la candidatura nos hizo jaque mate”. En ese sentido admitió que “la jugada” fue “inteligente”. “Igual nosotros tuvimos nuestros propios problemas”, reconoció.

La exfuncionaria de Cambiemos también volvió a criticar al actual gobierno por su manejo de la pandemia: "Siete meses de cuarentena hace que la gente empiece a perder el miedo y empiece a pensar que el encierro puede traer más problemas que soluciones”.

“El encierro no es una vacuna, no es una cura ni tampoco se cumplió mucho”, consideró.

Para Bullrich, la extensión del aislamiento tiene que ver con la “debilidad” de Fernández y con su necesidad de "construir poder propio”.

“Llegamos a la muerte de las empresas, a la misma cantidad de muertos que hubiésemos llegado con otra situación, con un millón de infectados más los millones que no se sabe y con una población de adolescentes angustiados”, analizó.

“La gestión de la pandemia me parece horrible”, enfatizó.

En otro tramo, Bullrich justificó su participación en las manifestaciones: “Se han logrados cosas muy importantes. Con Vicentín no pudieron avanzar. Los 3 jueces que quería sacar Cristina, no los pudo sacar; a la Corte no la pudo cambiar; el tratamiento del proyecto de justicia no lo logró llevar al Congreso”.

La exfuncionaria también criticó que "nunca" la convocaran para un diálogo: "No soy radicalizada, soy razonable".

“Alberto no ha tomado aún el mando presidencial, es como un barco sin norte. Lo veo nervioso, gritón, casi barrabrava”, sentenció.