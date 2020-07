Buscan el seguimiento de las ordenanzas en Neuquén

El Deliberante buscará “actualizar y depurar” el digesto de Neuquén capital, con más de 9.000 ordenanzas que están en vigencia y que no siempre se encuentran con facilidad.

La presidenta del cuerpo, Claudia Argumero (MPN) designó a un grupo de trabajo para que sistematice cuáles siguen en vigencia, luego de que otras ordenanzas las modificaron o derogaron.

La tarea se llevará a cabo por una resolución de presidencia que creó el programa permanente de actualización y depuración del digesto.

“Pretendemos simplificar el trabajo de concejalas y concejales”, dijo Argumero quien agregó que al término de la sistematización, se logrará un sistema más accesible al público.

El trabajo buscará detectar ordenanzas que son reiterativas o contradictorias, rastrear posibles errores materiales en la confección y conectar con el seguimiento en el boletín oficial municipal.

“Es una herramienta muy importante, inédita en el marco de la modernización y digitalización del Estado. Útil para agilizar los tiempos de elaboración de nuevas ordenanzas”, sostuvo la concejala. Destacó el uso de las nuevas tecnologías para dar eficiencia a la labor legislativa “que mejoren nuestro funcionamiento y lo hagan más transparente para que sea una fuente de consulta eficaz y segura”, dijo.

La actualización de las ordenanzas en vigencia y la vinculación del boletín oficial permitirá un mejor seguimiento de las normas sancionadas, tras el escándalo institucional de la no publicación de más de 60 ordenanzas sancionadas por el Deliberante hasta el 2.019.

La resolución de Argumero creó un “programa permanente” de actualización, revisión y depuración del digesto del Concejo. En cada período legislativo elevará un informe anual por las acciones y se prevé que el trabajo principal de depuración y revisión, se lleve a cabo durante los próximos tres años.