Ordenanzas cajoneadas en Neuquén: son "ineficaces hasta que se publiquen"

El Ejecutivo municipal tendrá ardua tarea para publicar las normas, pero no legislarán hacia atrás. (FOTO: Florencia Salto)

El Colegio de Abogados de la provincia indicó que las ordenanzas que la gestión anterior omitió publicar en el Boletín oficial trajo como consecuencia que no son exigibles de cumplimiento.

La comisión directiva de los abogados colegiados no se pronunció sobre la gravedad institucional de omisión selectiva de medio centenar de ordenanzas entre 2016 y 2019.

Hasta ahora, la municipalidad no adelantó si canalizará las irregularidades en alguna presentación judicial, para establecer las responsabilidades políticas del accionar continuado desde 2016 a 2019, o si se harán sumarios para deslindar responsabilidades.

La secretaria de Ciudadanía, Luciana de Giovanetti, aseguró que las 47 ordenanzas no publicadas, saldrán en el próximo boletín oficial de la comuna.

Algunas de las publicadas antes del rastreo masivo, fueron la de las multas por anexamiento, la de la creación de un programa barrial y comunitario para la defensa personal de las mujeres y los mapas hapticos, entre otras que el intendente Mariano Gaido publicó, porque no lo hizo la gestión Cambiemos.

De una enumeración del código de procedimiento, de los antecedentes provinciales en otras jurisdiccione,s y de antecedentes colectados de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la comisión directiva del colegio indicó que "no hay derecho vigente sin la publicación de la ordenanza y no crea obligaciones para los particulares"; no son "obligatorias para la gente y condiciona la exigibilidad y obligatoriedad para la población" y finalmente que "son ineficaces (las ordenanzas) hasta que se publiquen".

El sindicato de municipales (Sitramune) radicó un pedido de investigación en la fiscalía para que determine la responsabilidad política de la anterior gestión, específicamente que analice el eventual incumplimiento de deberes de José Luis Artaza y de Marcelo Bermúdez (anterior conducción municipal y actualmente concejales), por no publicar la ordenanza que obligaría al Rincón Club a pagar multas por las 8 hectáreas que alambró.

Otras dos denuncias similares, que exigían la restitución de los terrenos apropiados y el pago de multas, quedaron sin avances de la fiscalía ni en 2017, ni en 2019. Tampoco el jefe de fiscales, José Gerez, logró una definición en el reclamo de devolución para la ciudad de la avenida de la Costa, cerrada al tránsito por un portón que se usa para bloquear la costa del río Neuquén y por donde ingresa el personal e servicio del barrio privado.