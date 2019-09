Buscan reducir los cortes eléctricos por la caída de árboles en Bariloche

El presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, Néstor Pérez, reconoció que en Bariloche los cortes por caída de árboles tienen una alta incidencia en la calidad del servicio y por eso el organismo resolvió ponerse al frente de las tareas de poda y apeo.

Dijo que ya acordaron con la CEB la convocatoria a una comisión ampliada en la que participarán el municipio, el Splif, Parques Nacionales y Bosques de la provincia, con el modelo de otra similar que funciona en El Bolsón, “con buenos resultados”.

Admitió sin embargo que en aquella localidad la tarea preventiva para evitar cortes por caída de árboles cuenta con presupuesto suficiente, ya que se cubre con una tasa específica por uso de espacio aéreo que cobra el municipio y que grava el 5% de la energía vendida por Edersa.

“En Bariloche no existe esa tasa, es la única localidad de la provincia que no la tiene -apuntó Pérez-. Hay que ver el tema de los recursos, pero una parte se cubrirá con un cargo específico que se le reconoció a la CEB en la última revisión tarifaria para una cuadrilla de apeo y que antes no existía”.

Los cortes de suministro eléctrico por caída de ramas y árboles afectan a miles de usuarios cada temporada. En la gran nevada del último 19 de julio se produjeron varios episodios simultáneos, que la CEB tardó días en resolver. En la Península San Pedro y en Colonia Suiza hubo cientos de damnificados, que reclamaron el soterramiento de los cables.

Pérez se reunió con ellos días atrás y les explicó que esa obra tendría un costo millonario, es imposible cubrirla con tarifa y no hay a mano otras fuentes de financiamiento.

Pero sí se comprometió a mejorar los trabajos de tala y apeo de ejemplares que amenacen las líneas.

Aclaró que “en contra lo que se suele creer, la mayor cantidad de cortes por árboles en Bariloche no se producen con las nevadas del invierno sino en primavera, debido a los fuertes vientos”.

Según el directivo, se reunió también con el intendente Gustavo Gennuso, quien “reconoció que no existe en la ciudad una tasa de espacio aéreo y que tiene un proyecto para establecerla, pero no sería inmediato”. Pérez consideró también que no es aconsejable establecer esa carga en lo inmediato, dado “el fuerte impacto que hubo en tarifa” para los usuarios eléctricos.

Qué dice la Cooperativa

El consejero de la CEB, Alejandro Pozas, dijo que la intervención del Epre en el tema es bienvenida porque ayudará a “fortalecer la comisión” que ya estaba conformada, entre la Cooperativa y el municipio.

Recordó que esa empresa paga una tasa del 3% que no tiene destino específico en las tareas de poda y luego de la nevada grande de 2017 conversó con los concejales sobre el tema, pero “no hubo gran avance”.

Recordó también que la CEB en los hechos no paga ese gravamen porque tiene otras acreencias con el municipio y espera acordar una compensación.

Según Pozas, la dificultad principal que enfrentan con las tareas de poda es que la gran mayoría de los árboles riesgosos para el tendido eléctrico están dentro de propiedades privadas.

“Haría falta una ley u ordenanza que amplíe el poder de policía del Estado para intimar el corte de esos árboles o cortarlos con cargo al propietario -señaló-. Hoy esa herramienta no está”.

Dijo que cuando se producen los cortes, en una gran nevada, a veces la CEB no puede reparar de inmediato porque las calles quedan intransitables. Dijo otra opción sería contar con motoniveladoras propias, pero “no se justifica sólo por un mes o dos al año”.