Califican de «descabellados» los anuncios y recomiendan continuar con el uso del barbijo

"Sospecho que las medidas se adoptaron en base al resultado electoral y a noviembre. No pareciera ser una decisión basada en datos técnicos", dijo la jefa de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Cristina Orlandi, quien cuestionó los anuncios realizados a nivel nacional.

La médica calificó como "descabellado" el "no uso del barbijo" en lugares cerrados y dijo que resulta muy preocupante el escenario sanitario, más teniendo en cuenta que en nuestro país ya se encuentra circulando la variante Delta de covid-19.

Orlandi reconoció que las cifras de contagios han disminuido mucho aunque remarcó que estas medidas parecieran no tener una base científica. "Me sorprendió mucho porque son a todo o nada. Por supuesto que uno sospecha que fue en base al resultado electoral y a noviembre. No pareciera ser una decisión en base a datos técnicos", sostuvo.

Y recordó que cuando comenzó la pandemia, muchos pensaban de manera "mágica" que no iba a llegar a nuestro país; "¿pero por qué no habría de pasar si sucedió en todo el mundo", se preguntó en ese momento.

"Estamos en la misma situación. Cuándo va a llegar la tercera ola es incierto. Y por qué no podría ser acá cuando todavía tenemos un porcentaje de población vacunada con dos dosis que todavía es insuficiente (NdR: a nivel nacional el 44%). Y en otros lugares del mundo ya ocurrió", explicó.

La médica aseguró que es un escenario "preocupante". "Si es una decisión arbitraria y sin basarse en elementos científicos nos ponen en riesgo de nuevo y eso es preocupante para todos", expresó tras conocerse el anuncio de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En esta línea explicó que en un principio no estuvo de acuerdo con la cuarentena estricta aunque valoró cada medida que se adoptó para evitar la propagación del virus, como es la utilización del barbijo. "Yo creo que hay que seguir usándolo. Miremos los países de Asia que conviven con epidemias de otro tipo de coronavirus. Si una persona se resfría se pone el tapaboca. Nosotros tenemos que hacer lo mismo aunque el gobierno diga otra cosa", manifestó.

En una entrevista mantenida con RIO NEGRO, explicó que la pandemia no ha terminado. "Hay una variante nueva que ha llegado al país. Estamos en fase de contención y si la dejamos propagarse vamos a tener inevitablemente una tercera ola que, a diferencia de las otras, tiene componentes directos en la población pediátrica", sostuvo.

Orlandi llamó a mantener el "auto cuidado" con medidas que no cuestan nada como el uso del tapaboca.

"Me parece descabellado que nosotros, en lugares cerrados (en referencia a restaurantes u otros espacios ya naturalizados), permitamos el no uso. El costo lo vamos a pagar nosotros; la gente se va a enfermar y el sistema de Salud estará en riesgo. No hay que darles bolilla y hay que seguir cuidándose", sostuvo.

Y en referencia a las autoridades nacionales sostuvo que "ellos" querrán justificar su foto sin barbijo. "Yo no lo puedo entender, es muy irresponsable. La inmunidad del rebaño se toma por arriba del 60 por ciento y todavía nos falta mucho. Apresurar medidas sin cotejar los riesgos es muy irresponsable", concluyó.