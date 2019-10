Campañas electorales eran las de antes

“Éramos mitad publicistas y mitad pilotos de rally. Recorríamos en tres autos y en 48 horas toda la provincia para distribuir la propaganda política, pueblo por pueblo”, resume Eduardo Fernández. Describe así, cómo funcionaron en Río Negro las campañas electorales, desde el regreso de la democracia en 1983 hasta inicios del siglo XXI, antes que Internet transformara todo.

“Viajábamos con material propio y el que nos enviaban desde Buenos Aires. Cada 10 días recorríamos los medios de la toda la provincia. Llevábamos mucho dinero, para pagarles la pauta”, explica el publicista, que solía recurrir a los servicios de un policía del Bora como guardaespaldas. A Fernández le tocaba el reparto desde Roca hasta El Bolsón, en un viaje polvoriento por las rutas de la Línea Sur.

"En los viajes llevábamos mucho dinero para pagar la pauta publicitaria a los medios. A los políticos no les tenía miedo, sí a algunos punteros. Siempre había alguno que quiere hacer mérito." Eduardo Fernández, publicista de la agencia Diseño y Comunicación

Cuando no existían los mensajes, audios o fotos que todos envían hoy por whatsapp, al candidato se lo instalaba vía reuniones en las unidades básicas, comités, caravanas, afiches; y en los actos masivos en los clubes, que incluían un discurso de cierre.

La dispersión poblacional, el limitado mapa de medios y las características diferenciadas que presenta cada región; fueron en Río Negro un gran desafío para instalar a los candidatos.

En la primera elección para elegir gobernador, en 1983, una única agencia de Roca manejó las campañas de los cinco partidos. Ganó Osvaldo Álvarez Guerrero (UCR) con el 52% de los votos, e inició un período de 28 años consecutivos de administraciones radicales .

La agencia estaba a cargo de Eduardo Fernández -asociado con Hugo Piucill- y más tarde lo hizo con Juan Carlos Occhionero, para formar Diseño y Comunicación. La UCR, el PJ, el Partido Intransigente, la Democracia Cristina y el PC recurrieron a sus servicios.

“A veces se nos juntaban dos o tres candidatos en la oficina, era muy cómico. Pero se convivió y no hubo conflictos. Hay que entender que todo era nuevo entonces, lo nuestro un trabajo profesional y los partidos no tenían muchas alternativas para elegir quién les lleve la campaña”, explica Fernández, quien se formó en Buenos Aires en la agencia de publicidad J. Walter Thompson y llegó a Roca en 1981. (Ver aparte)

El escenario de medios en los que se distribuían avisos y publicidad lo formaban el diario Río Negro, Canal 10, las radios AM LU19 de Cipolletti, LU18 de Roca, LU16 de Regina, LU8 de Bariloche y LU15 de Viedma. También utilizaban Canal 7 y la emisora LU5 de Neuquén, para llegar a la audiencia del Alto Valle.

Que la publicidad y la información de prensa tengan el mismo hilo y se complementen, siempre fue clave para Fernández. Le daba importancia al acto de inicio de campaña, que se hacía en una ciudad importante. Allí armaban la escenografía, definían quiénes ocuparían el palco y filmaban. “Salvo las radios, las coberturas de los medios no eran rápidas. No había salida inmediata. La idea era generar material para la campaña”, explica.

En una de las filmaciones de un acto de Álvarez Guerrero se vieron sorprendidos. De pronto el candidato frenó el discurso, hizo un gran gesto y lanzó la frase: “tenemos las manos limpias”. Fernández quedó hechizado. A esa frase la convirtió en el slogan de la campaña de la UCR y dijo que fue el principal motivo de la victoria de la UCR. Los peronistas no se quedaron atrás y quisieron neutralizar la frase. Crearon un cantito respuesta: “los radicales son manos limpias porque nunca laburaron”.

Cada campaña en la provincia tuvo su particularidad. A veces todo el material lo generaba una agencia desde Buenos Aires, en otras se le añadía “participación local” y en un tercero se hacía íntegramente en la región.

El día que se accidentó Alfonsín

Fernández tiene muy presente el 17 de junio de 1999, día en que Raúl Alfonsín sufrió un grave accidente en un vuelco cerca de El Cuy. El ex presidente radical viajaba por la Ruta 6 helada, rumbo a Jacobacci, a un acto de campaña. Junto a él iba el gobernador Pablo Verani, que buscaba la reelección. A media tarde se produjo el despiste y horas más tarde el rescate del ex presidente, que llegó a Roca en estado crítico. Fernández manejaba en ese entonces la campaña del peronista Remo Costanzo, y viajó horas antes con su Peugeot 504 por la misma ruta. Hacía su habitual reparto a los medios. Cuando llegó a las 21 a Maquinchao, supo lo de Alfonsín. En Jacobacci no halló alojamiento y la nieve lo bloqueó en Comallo. Se quedó tres días en un albergue del municipio. “Creí que una cubierta se había reventado, pero me bajé y era el ruido del hielo en el guardabarro, que se quebraba con el roce de la rueda. Ese día hizo 17 grados bajo cero”, recordó el publicista.

Remo Costanzo y las encuestas

Con el peronista Remo Costanzo, tres veces derrotado en sus distintas campañas para llegar a la gobernación, el problema fue que “me ocultaba las encuestas”, dijo Fernández. “Era capaz de confiarte una cifra cualquiera sin ningún recibo, 100.000 dólares por ejemplo. Pero no te dejaba leer las encuestas. No sé si el creía demasiado en ellas, pero no compartía esos datos”, añadió.

La de Sodero: "un parto"

Al citar ejemplos y describir comportamientos que observó durante las campañas que dirigió desde su agencia, Eduardo Fernández no anduvo con vueltas . Definió como “un parto” a la del peronista Víctor Hugo Sodero Nievas, candidato a gobernador en 1991. “Lo dejaron sólo y parte del peronismo jugo para (el radical Horacio) Massaccesi, que era amigo del (presidente Carlos) Menem”.

El publicista que instaló las campañas

Eduardo Fernández chequea datos de un campaña, en 1995

Eduardo Fernández tiene 70 años y llegó en 1981 a Roca. Trabajó en televisión, radios y revistas de la región.

Fue protagonista central en el desarrollo de la publicidad política y en el manejo de las campañas electorales de los candidatos en Río Negro.

Se formó en Buenos Aires, en la agencia de publicidad J. Walter Thompson. Participó de las primeras campañas que se estructuraron con formato “a la americana”. Una de ellas fue la de Nueva Fuerza, el partido de Álvaro Alsogaray.

Produjo también programas de radio a nivel nacional.

Llegó a Roca en 1981 y fue gerente general de LU18, radio El Valle.

En 1983 creó su agencia de publicidad y empezó con las campañas. Se destacan las de los cinco candidatos a gobernador que participaron en 1983 en Río Negro. En 1987, las de los peronistas Costanzo a gobernador y Carlos Soria para diputado nacional; en 1988 hizo toda la publicidad de gobierno de Horacio Massaccesi; en 1991, la campaña la de Sodero Nievas (PJ) para gobernador; Pichetto para diputado nacional en 1993 y repitió con Remo para gobernador, en 1999.