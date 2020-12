Campanera anunció que se retira del TC

El Laucha Campanera puso fin a su campaña en el TC, donde seguirá como director de su equipo. Gentileza.

Laureano Campanera anunció su retiro como piloto de TC después de haber vuelto en el atípico certamen que se definirá el domingo en el autódromo El Villicum, en San Juan, después de ser protagonista de seis de las fechas con un auto de su propio equipo.

Campanera, quien tuvo su estreno en la categoría en 2006 y siempre participócon Chevrolet, seguirá al frente de su propio equipo, el LCA Racing (ex Donto Racing), y trabajará en pos de mejorar distintos aspectos de la especialidad.

"Me llegó el momento en el que no sentí ganas de subirme al auto. Fue justamente el sábado en San Juan. No me pidan explicaciones. Creí que era un mito eso del “momento”, aseguró el Laucha Campanera.

Aseguró que "lo sentí y actúe sin dudarlo. Supe que después de tantos años disfrutando lo que tanto me gusta, en la categoría que amo, el TC, había llegado a su fin. En el 2016 me había ido muy enojado. Me retiro porque así lo", expresó en primera instancia en la misiva.

."Me voy feliz. No estoy triste y esta vez es un adiós definitivo como piloto, claro, pero me van a tener que seguir aguantando en pos de un TC mejor". Laureano Campanera no se olvida de su lucha por tener un lugar en la ACTC.

"Agradecido por todo lo que me brindó y sin reprocharme nada de lo que di para el TC. Seguiré con fiel espectador, como dueño de equipo, y seguiré defendiendo siempre los intereses de los pilotos para que tengamos la mejor categoría del país por mucho tiempo más", comentó Campanera, quien en su equipo tuvo entre otros pilotos a Matías Rossi.