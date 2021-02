Campazzo no aportó en el apretado triunfo de Denver

Facundo Campazzo no tuvo protagonismo en la sufrida victoria que logró Denver Nuggets como local. Gentileza.

El base Facundo Campazzo no aportó en su participación en el sufrido triunfo de Denver Nuggets como local frente a Oklahoma City Thunder, por 97 a 95, en uno de los partidos jugados anoche por una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

El partido se desarrolló Ball Arena y el base argentino estuvo en cancha 6m 12s, tiempo en el cual apenas erró un intento de doble y uno de triple, sin otro aporte destacado.

Denver ingresó al cuarto final en desventaja por 70-79 y recién pasó al frente por primera vez en el juego a falta de 1m 21s frente a un adversario que perdió cuatro de los últimos cinco partidos.

En los Nuggets, séptimos en la Conferencia Oeste, el base canadiense Jamal Murray sumó 22 puntos al igual que el pivote serbio Nikola Jokic, quien capturó 13 rebotes. En Oklahoma se destacó Justin Jackson, con 20 tantos.

Denver tendrá que afrontar una serie de partidos complicados, el primero mañana en el Ball Arena ante el campeón Los Angeles Lakers. Luego visitará a Boston Celtics y a Charlotte Hornets.

Los Spurs pisaron firme afuera de casa y venceron a Atlanta Hawks. Gentileza.

En otros partidos de anoche, Charlotte Hornets venció a Minnesota Timberwolves, por 120 a 114; Washington Wizards perdió con New York Knicks, por 109 a 91; Atlanta Hawks cayó frente a San Antonio Spurs, por 125 a 114; Dallas Mavericks superó a New Orleans Pelicans, por 143 a 130, y Chicago Bulls como local no pudo con Los Ángeles Clippers, que se impusieron por 125 a 106.

Los Clippers fueron contundentes y vencieron como visitantes a Chicago Bulls Gentileza.

Boston Celtics perdió con Detroit Pistons, por 108 a 102;Utah Jazz dio cuenta de Milwaukee Bucks, por 129 a 115; el campeón Los Ágeles Lakers aMemphis Grizzlies, por 115 a 105; Portland Trail Blazers a Cleveland Cavaliers, por 129 a 110, y Sacramento Kings cayó ante Orlando Magic, por 123 a 112.