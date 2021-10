Campazzo-Ricky Rubio en la NBA: duro cruce en la caída de Denver ante Cleveland

La temporada de la NBA había empezado de buena manera para Denver Nuggets- con dos triunfos- pero ayer sufrió su primer tropiezo frente a Cleveland Cavaliers. El argentino Facundo Campazzo empezó en buena forma pero concluyó su actuación con un áspero cruce con el español Ricky Rubio.

Así, mientras se jugaba el tercer parcial, Rubio se preparaba para tomar un triple desde la esquina. Campazzo fue en su marca, y lo detuvo con un manotazo que al español no le gustó nada. En una jugada previa, Rubio le había cometido una falta al argentino que no fue sancionada.

Desafiantes, quedaron frente a frente, chocándose las narices y diciéndose cosas por lo bajo. Segundos después fueron separados por los árbitros y sus compañeros.

Frustrations flare up between Ricky Rubio and Facundo Campazzo.#LetEmKnow pic.twitter.com/8w8sjKavwt