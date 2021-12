Cancio domina en el cierre del Rally Argentino

Alejandro Cancio, flamante campeón del Rally Argentino, ganó todos los tramos de la primera etapa en Concepción del Uruguay. Gentileza.

Alejandro Cancio empezó a festejar su flamante título con una contundente demostración en la primera etapa del Rally de Concepción del Uruguay, en el cierre del certamen argentino, que se cumplió esta tarde y en el que ratificó que esta en otra dimensión.



Cancio, al comando de un Skoda que alista su propio equipo, que formó para participar en el certamen argentino, ganó los seis tramos de velocidad que tuvo la primera etapa, liderando tanto en la general como en la RC2A, donde logró el título.



El flamante campeón, quien anticipó la conquista en la fecha anterior que se disputó en Catamarca, no tuvo problemas para aventajar en la general a Juan C. Alonso por 28s 6/10 y a Juan C. Bonnín, quien sorprendió con su victoria en la RC2B, por 31s 1/10.



Cancio fue escoltado en la RC2A por Alonso y Dennis Romero. En la RC2B se impuso Bonnín, seguido por Nicolás Díaz, Gerónimo Padilla, Federico Villagra, Rodrigo Di Salvo y Augusto D´Agostini. Duodécimo Martín Suriani.

Cancio, con su Skoda, ganó los seis tramos que tuvo la primera etapa en el Rally de Concepción del Uruguay. Gentileza.



Mañana desde las 8.58 se disputará la segunda etapa de la última fecha del certamen, con dos tramos de velocidad que se repetirán para consagrar a los ganadores en todas las divisiones y a los campeones que restan.