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Javier Milei participa del debate sobre «Keynes y la Teoría General» en el Palacio Libertad

Javier Milei participa de una disertación en el Palacio de la Libertad (exCCK). Se trata de un debate titulado "Keynes y la Teoría General".

Redacción

Por Redacción

Javier Milei.

Javier Milei.

Javier Milei participa de una disertación en el Palacio de la Libertad (exCCK). Se trata de un debate titulado «Keynes y la Teoría General«, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier.

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Javier Milei participa de una disertación en el Palacio de la Libertad (exCCK). Se trata de un debate titulado "Keynes y la Teoría General", junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier.

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