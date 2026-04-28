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Javier Milei participa del debate sobre «Keynes y la Teoría General» en el Palacio Libertad
Javier Milei participa de una disertación en el Palacio de la Libertad (exCCK). Se trata de un debate titulado "Keynes y la Teoría General".
Javier Milei participa de una disertación en el Palacio de la Libertad (exCCK). Se trata de un debate titulado «Keynes y la Teoría General«, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier.
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