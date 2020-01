Carlos Aristegui y el desafío de conducir la CEB

Accedió a la presidencia de la Coooperativa de Electricidad Bariloche desde una lista opositora, que ganó por amplio margen las últimas elecciones y logró desplazar a la lista Roja después de 17 años. Carlos Aristegui asumió el cargo hace un mes y ya está sumergido a pleno en una tarea complicada y desafiante.

Empeñado en no defraudar a quienes lo califican como “un buen administrador”, Aristegui repasó en una entrevista con Río Negro los pasos que ya dio la conducción Blanca para “ordenar” a la Cooperativa, las gestiones en marcha y los planes futuros.

Una de las tareas inmediatas tiene que ver con el último balance que arrojó pérdidas millonarias y que los delegados se negaron a aprobar en la última asamblea, la misma que lo entronizó. También se mostró confiado en el compromiso provincial para ejecutar la segunda línea de abastecimiento eléctrico.

Los consejeros de la lista Blanca, tras el triunfo electoral.

Sin duda [la presidencia de la CEB] es el ámbito más importante que me tocó gestionar en mi vida Carlos Aristegui, presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

P-Durante la campaña expusieron una visión muy crítica del cuadro económico de la CEB. Llevan un mes en la gestión ¿con qué se encontraron?

R-Todavía hay cosas para ver. Hoy está en pleno trabajo una comisión designada por la asamblea para revisar a fondo el balance y especialmente la situación de AVC. La integran dos contadores y una abogada. Debería expedirse en los próximos días. Ahí vamos a tener un panorama más claro. Para reducir gastos ya tomamos varias medidas. Los consejeros se están haciendo cargo de las responsabilidades en cada una de las áreas. No hay personal directivo extra como antes. Lo que queremos es que AVC, Saneamiento y el Seas, vuelvan a la órbita de la CEB, como era en un principio.

P-¿Esa decisión genera un ahorro?

R-La unificación ya representa un ahorro. Porque antes había otros empleados que llevaban adelante la conducción. Los consejeros tienen ahora esas funciones y cobran un solo concepto. Antes cobraban doble.

P-¿Los consejeros de la lista Roja lo aceptaron?

R-Tuvieron que aceptarlo. El dinero que cobran es más que suficiente. Las remuneraciones para el Consejo ya no surgen del 1,3% de la facturación, como era antes, sino que están atadas a los sueldos de Luz y Fuerza. Varían entre 60.000 y 110 mil pesos, que cobro yo como presidente. Los montos de cada uno se corresponden con la dedicación horaria, responsabilidad y funciones.

P-¿Qué va a pasar con el balance?

R-Es indispensable tenerlo aprobado. Si no se aprobó en diciembre fue por las dudas que surgieron sobre AVC y porque la gestión anterior lo entregó pocos días antes y no se pudo analizar. Ahora hay otra asamblea convocada para el 11 de febrero. La idea es aprobarlo ese día.

P-¿Qué hace falta para superar el quebranto del último ejercicio?

R-Entre otras cosas, que AVC sea sustentable. Se va a trabajar en adecuar los valores y hay en estudio un plan de expansión. También hay otros temas para resolver, como un litigio con Telecom, que tiene una medida cautelar. Acordar le permitiría a la CEB volver a recibir aportes regulares de esa empresa (por el uso de redes).

P-¿Qué va a pasar con las tarifas de saneamiento y de energía?

R-Son tarifas reguladas y hoy la situación es ventajosa. En saneamiento hay equilibrio y en energía de algún modo también. No tenemos previsto volver a la contribución extra de los asociados, como la gestión anterior. El principal problema es la infraestructura, y ahí va a hacer falta mucha gestión.

P-Ya tuvieron contactos con Nación y con Provincia ¿con qué resultado?

R-Tuvimos una charla con la gobernadora Carreras y fue muy buena. Tenemos mucha expectativa porque conoce la situación de la ciudad y nadie mejor que ella para saber que es urgente la construcción de la segunda línea. Creemos que se va a avanzar y de hecho la obra está en el próximo presupuesto. Hacen falta 80 millones de dólares y la gobernadora seguramente lo va a intentar a través de un crédito del exterior. Sobre la política energética de Nación estamos a la espera, no hay un rumbo claro hasta el momento.

P-¿Cómo es la relación dentro del Consejo con la lista Roja?

R-La convivencia es buena, hay diálogo. Tenemos una nueva concepción de la conducción y creo que se entendió. No sería agradable trabajar en un clima hostil.

P-¿Van a promover cambios estatutarios?

R-Sí. Es algo que nos propusimos, para mejorar la gestión. No puede ser que todos los años, en cada acto eleccionario la CEB esté 40 días casi sin funcionar. Tenemos que encontrar herramientas para que no sea así. Además queremos eliminar la obligación que se incluyó hace pocos años para que uno tenga que ser delegado antes de ser electo consejero y tenga que tener cargo previo de consejero para integrar el comité ejecutivo. Son cosas que dificultan la participación.

P-¿Con el intendente conversó?

R-Con Gennuso también nos reunimos porque tenemos varios temas como el alumbrado público, el apeo y poda para evitar cortes eléctricos y la deuda por consumos en las tomas de tierra, que es millonaria.

El flamante titular de la Cooperativa buscará modificar el estatuto y las reglas para participar.

Entre la política y la administración

Aristegui fue oficial del Ejército, estuvo en la guerra de Malvinas (donde sufrió una herida de bala), y desde que accedió al retiro se volcó a participar en distintas organizaciones de la comunidad. También incursionó en política y en 2015 fue candidato a intendente por el partido Pro.

Antes y después fue presidente del Consejo de Seguridad del municipio, presidió su junta vecinal (Pájaro Azul), fue gerente del Club Andino Bariloche y titular del Sistema de Bomberos Voluntarios.

En la vida interna de la CEB comenzó involucrarse a partir de 2012. Fue candidato a consejero y perdió varias elecciones. Cumplió dos períodos como delegado por la minoría, en 2018 fue electo consejero titular y este año llegó a la presidencia.

“Que me digan buen administrador ya es un elogio. Y en cuanto a la política, no sé. Habría que ver desde qué concepto. Porque para ganar elecciones en la CEB, armar equipos y estar donde estamos, también hay que hacer política. Claro que es distinto a la política partidaria, pero este cargo no es cualquier cosa”.