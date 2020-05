Carrera sin fin (II)

Continuando con mi carta anterior, resulta interesante y necesario poder esgrimir alguna idea o esbozo de solución.

Lamentablemente somos latinoamericanos, con todo lo que ello reporta de problemas y beneficios. Dicho sea esto, entiendo que el pilar básico de la solución (que es muy fácil decirlo pero difícil de implementar) es la conjunción de dos conceptos recíprocamente necesarios. Necesitamos dirigentes profesionalmente capaces (no necesariamente los mejores, pero sí capaces; no hace falta el mejor abogado, ingeniero, contador, médico, etc., pero sí que sean buenos profesionalmente) y honestos. Ambas cualidades son requeridas inequívocamente en forma conjunta. Esto es que una sin la otra no sirve.

Si el país cuenta con personas que cumplen con estas dos cualidades y están dispuestas a asumir la responsabilidad por lo mucho que hay que hacer, tendremos una oportunidad; de lo contrario, y lamentablemente, seguiremos descendiendo en las posiciones de esta carrera “sin fin” y estaremos condenados a los últimos puestos y no en los de vanguardia, que es lo que nos merecemos.

