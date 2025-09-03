ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Cartas

Agradecimiento al hospital de Zapala

Carta de Lector

Por Carta de lector

Dr. Héctor Luis Manchini
DNI 7.779.947
Abogado de Zapala

El sábado 30 de agosto a las 18 súbitamente el corazón comenzó a inquietarme, los latidos no respondían, se desbocaron, turbaron mi paz y el temor apareció sin necesidad de llamarlo.
Así mi esposa llamó un taxi y en un par de minutos llegamos al hospital Dr. Juan José Pose, me presenté en la guardia, ingresé al nosocomio y rápidamente me recostaron en una camilla y un grupo de ángeles entre ellos la Dra. Cecilia Cotti López, Licenciadas Adriana Montesino y Noelia Silva concretaron con destacable pericia las maniobras de rigor junto con todo el resto del equipo lo que permitió que hoy pueda escribir estas líneas por la habilidad y eficacia de su experiencia.

Una vez más Dios me manda a sus mejores ángeles para que siga batallando.

Atentamente,


Temas

Agradecimiento

Dr. Héctor Luis Manchini
DNI 7.779.947
Abogado de Zapala

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios