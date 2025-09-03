Agradecimiento al hospital de Zapala

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado de Zapala

El sábado 30 de agosto a las 18 súbitamente el corazón comenzó a inquietarme, los latidos no respondían, se desbocaron, turbaron mi paz y el temor apareció sin necesidad de llamarlo.

Así mi esposa llamó un taxi y en un par de minutos llegamos al hospital Dr. Juan José Pose, me presenté en la guardia, ingresé al nosocomio y rápidamente me recostaron en una camilla y un grupo de ángeles entre ellos la Dra. Cecilia Cotti López, Licenciadas Adriana Montesino y Noelia Silva concretaron con destacable pericia las maniobras de rigor junto con todo el resto del equipo lo que permitió que hoy pueda escribir estas líneas por la habilidad y eficacia de su experiencia.

Una vez más Dios me manda a sus mejores ángeles para que siga batallando.

Atentamente,