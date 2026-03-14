SAN MARTIN DE LOS ANDES

A la comunidad en general y a la Clínica Chapelco en particular,

Nos dirigimos a ustedes en nombre de toda la Familia Mántaras – Rodriguez para expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por la atención y el cuidado excepcionales que recibió nuestra familiar, Rosalba Rodriguez, durante su reciente internación.

Queremos destacar la calidad profesional y humana de todo el equipo de la clínica, quienes hicieron una diferencia fundamental en este proceso.

Rosalba estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) desde el 23 de febrero hasta el 5 de marzo, y luego en la Habitación Común/Sector de Internación desde el 5 hasta el 7 de marzo. Agradecemos inmensamente a ambos sectores por su labor.

Si bien nuestro agradecimiento es para todo el equipo de la clínica, y destacamos que no queremos olvidarnos de ningún profesional, mencionamos a algunos de los jefes y referentes de cada área, pedimos disculpas si no mencionamos a alguien, todos fueron muy importantes para la recuperación:

En la UTI:

Dra. Virginia Ciccaroni

Dra. Rosana Cerato

Dr. Alejandro Galván

Dra. Yeni Rojas Molina

Dr. Carlos

Dr. Emiliano Rodriguez Basso

Dr. Darío Elizondo

Kinesiología: Victorina

Enfermería de UTI

Camillero: Javier

Farmacia: María Ariztegui

En el Sector de Internación:

Dr. Juan Parapuño y equipo

Personal de Enfermería

Nutricionistas

Equipo de Cocina

El Dr. Pablo Murad y su equipo en el Centro Medico Roca

El personal de ambulancia.

Al Hospital de nuestra ciudad y a su personal.

Gracias a todos por su compromiso, dedicación y el trato humano que demostraron.

Finalmente y no menos importante, queremos agregar un profundo agradecimiento a nuestros amigos incondicionales, a nuestros familiares, a la comunidad del Colegio FASTA, a la comunidad Hebraica de nuestra ciudad, a los proveedores, a nuestros colaboradores en las empresas que nos acompañaron con preocupación y apoyo durante todo este tiempo. Su cariño fue un gran sostén para nosotros.

Con la mayor consideración y gratitud,

Rosalba, Morena, Felipe, Lucas y Maqui