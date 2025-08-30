Aniversario del Natalicio de Ceferino Namuncurá: 26/08/1886-Chimpay 2025

Carlos Oscar Hernalz DNI: 7.399.269

En CHIMPAY todos los años se renueva el milagro de la FE. Un sueño acunó su vida y su muerte.

Río Negro lo vio nacer y el Colorado custodiaba el lugar donde descansaban sus restos. Hoy los mismos están en San Ignacio (Junín de los Andes).

La Fe fue su motor permanente. Signado desde el nacer, su vida fue una constante entrega; a pesar de su corta edad su historia no pasó desapercibida porque cada acto de ella fue un constante dar sin pedir nada a cambio.

Su corta vida terrenal fue suficiente para convertirlo en modelo a seguir y su culto fue creciendo con el correr de los años hasta ser hoy multitudinario.

EL BEATO DE LA PATAGONIA nos cobija en sus brazos e infunde en nuestros corazones un alivio purificador, trasciende todas las esferas sociales, edades y cultos.

Sobran motivos y razones para quererlo y recordarlo. CEFERINO es un puente entre la desesperanza y la alegría.

Así Ceferino entró en la historia de nuestro pueblo porque vive en su pueblo.

Con su mansedumbre y su firmeza, con su araucana voluntad de ser para los suyos, con el afán de superarse para poder entregarse más a sus hermanos, con el amor de la tierra de sus padres, con su fe en la cruz que convoca, que libera, que salva, NOS DEJA UN LEGADO DE AMOR.

Por él, su obra y su mensaje es que hoy brindamos un sentido homenaje los congregantes, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio EN TIERRAS RIONEGRINAS.