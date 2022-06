Anulación del derecho al aborto

Antonio García, chipnumero@yahoo.com

LIMA, PERÚ

Es más fácil gobernar sin derechos para la gente que con derechos.

¿Por qué han proliferado tanto en el mundo las dictaduras? Precisamente por eso, porque sólo protegen a una élite económica y el resto vive olvidada. Entonces el resultado es que sólo viven las clases privilegiadas.

¿Qué es lo más fácil? Volver atrás, a coyunturas políticas opresivas con masas controladas y manipuladas.

La decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos podría tener un impacto global.

La mitad de los Estados ya han prohibido el aborto. Esto en un país que ha sido el “modelo” de las libertades y del “sueño americano”, hoy parece más bien vivir allí una pesadilla.

Otro tema es que los derechos adquiridos son como cualquier disciplina que se aprende y ejercita, si no se continúa, no se trabaja día a día, llega un momento que se pierde. Es decir, si no ejercitas la fuerza todos los días llega un momento que la perderás, no es imperecedera.

Esto no es más que una lección para la gente y su vida de distracciones e intereses personales pero no conjuntos.

No es que vayamos para atrás sino que nunca el conjunto le puso la impronta necesaria y la continuidad que es necesaria para que una sociedad se revitalice diariamente en vida; de lo contrario, esta sociedad entra en decadencia y acaba desapareciendo.

Todos los derechos se consiguieron porque mucha gente anónima se esforzó por ellos y creyeron en ellos e incluso muchos perdieron la vida por los mismos. ¿Hoy quien está dispuesto?