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¡Alarma en Mercedes! Kimi Antonelli llegó enfermo a México y se ausentó del «Media Day»

El equipo informó que el italiano, que este fin de semana podrá consagrarse campeón del mundo, padece un cuadro viral.

Redacción

Por Redacción

La FIA le dio el día libre para que pueda recuperarse.

La FIA le dio el día libre para que pueda recuperarse.

El italiano Andrea Kimi Antonelli alarmó a todos tras ausentarse este jueves de sus compromisos con los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.

El equipo Mercedes comunicó que el joven volante, que este fin de semana se proclamará campeón del mundo si suma apenas dos unidades, se encuentra indispuesto debido a «una enfermedad vírica», razón por la que la FIA le ha eximido de sus obligaciones mediáticas para que pueda descansar antes del inicio de la acción.

La medida se ha tomado como precaución, con el objetivo de facilitar la recuperación del joven piloto de Mercedes y evitar que tenga que atender a la prensa mientras todavía padece el cuadro viral. Una situación que llega en el peor momento, considerando la gran oportunidad deportiva que tiene por delante.

«Hola a todos. Solo una breve nota para informar de que Kimi no se encuentra bien hoy, ya que se está recuperando de una enfermedad vírica. Como medida de precaución, la FIA le ha eximido de sus compromisos mediáticos obligatorios para darle la oportunidad de descansar de cara al fin de semana», comunicó el equipo.

Pese a su ausencia de este jueves, en el equipo son optimistas. Mercedes espera que Antonelli pueda ser de la partida normalmente en la actividad habitual del viernes, cuando se disputarán la FP1 y la FP2. Aunque su evolución durante las próximas horas será importante para confirmar su regreso. «Esperamos que pueda volver mañana. Gracias por vuestra comprensión», añadió el team.

Por el momento, no se ha anunciado ningún cambio en los planes deportivos del piloto italiano para el resto del fin de semana. Su ausencia se limita, por el momento, a los compromisos obligatorios con los medios de comunicación, sin que Mercedes haya comunicado problemas que afecten a su participación en pista.


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El italiano Andrea Kimi Antonelli alarmó a todos tras ausentarse este jueves de sus compromisos con los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.

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