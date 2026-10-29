Mitos y verdades sobre la coloración: ¿La tintura daña el pelo?

Cambiar el color del pelo, renovar el estilo o cubrir las canas puede generar algunas dudas, especialmente por el temor a que la tintura lo reseque, le quite brillo o lo vuelva más frágil. De hecho, una de cada dos mujeres elige no teñirse o postergar la coloración por miedo al daño.

Aunque la coloración tradicional es segura cuando se utiliza según las indicaciones, algunos componentes pueden provocar molestias, como picazón o incomodidad por el olor. Además, la salud capilar depende de otros factores cotidianos, como el uso de herramientas de calor, la exposición al sol y los productos que elegimos para cuidarlo.

“En la salud del cabello influyen múltiples factores diarios. Por eso, la clave para mantenerlo sano es contar con una rutina adecuada”, explica Marisol Leiva, Hair Color Artist de Garnier.

Color y nutrición en una fórmula

Para quienes buscan color y cuidado en una misma fórmula, Garnier presenta Nutrisse Óleos, una coloración permanente sin amoníaco, enriquecida con 10 óleos nutritivos y keratina vegetal.

Según la marca, ofrece un cabello siete veces más nutrido, cinco veces más fuerte y brillante, cobertura total de canas y hasta ocho semanas de color intenso. La línea cuenta con diez tonos, entre castaños, rubios, negro y colorado. Además, tiene una fórmula vegana y certificación de Cruelty Free International.

A la hora de elegir una tintura, lo importante es encontrar la fórmula adecuada para cada cabello, respetar las indicaciones de uso y acompañar el cambio de look con una rutina de cuidado que ayude a mantenerlo saludable.