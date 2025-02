Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

General Roca

Después de leer su nota (“Bicicleta…”, 14/02/2025)le recuerdo que es vicegobernador en Río Negro y pertenece al partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), partido gobernante que aprobó todas las leyes enviadas por Milei al Congreso, a saber la Ley Ómnibus, el blanqueo de capitales, el paquete fiscal y la Ley Bases. O sea que usted generó las herramientas necesarias para que ocurra lo que usted bien describe en su nota.

Caputo no sabe usar otro vehículo, él se desplaza solo en velocípedo o bicicleta (financiera). Esto no es casual, precisamente es el negocio de Caputo y su grupo, por no decir banda. Seguramente su jefe Alberto Weretilneck crea que los habitantes de Río Negro están viviendo con Alicia en el país de las maravillas, que sean todos felices y que no coman perdices, si no caviar todos los días, porque los últimos aumentos de impuestos con que nos sacudió a todos los rionegrinos dan a pensar eso.

La realidad es que después del saqueo de Weretilneck con los aumentos (indiscriminados) de impuestos, el salario de los rionegrinos no alcanza ni para gallareta. Lo de Milei es un ideal o teoría absoluta que no se da en ningún lugar del mundo. Tal vez no lo sepa Milei pero el libre mercado en todo el mundo funciona regulado.