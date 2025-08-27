Coimas: la gota que rebalsó el vaso

Silvia Horne, exdiputada Nacional

GENERAL ROCA

Finalmente, un juez, a pedido de un fiscal, Franco Picardi, allanó una de las cuevas de Karina Milei y halló pruebas sobre unos 200 mil dólares de coimas que se llevaban raudamente los libertarios.

Concluimos, desde el partido de Comunidad Organizada de Río Negro, que una a una se van cayendo las máscaras del gobierno de Milei.

A la vista de todos queda que estos libertarianos no vinieron a echar a la casta y su corrupción, sino a sustituirla por otra peor, y mucho menos se puede creer que llegaron para mejorar absolutamente nada en nuestro país.

Lejos queda la ilusión que vendieron que este gobierno quiera ser el de la Argentina Potencia.

La realidad muestra que solo están apurados por entregar nuestras riquezas y desarticular nuestra industria y nuestra ciencia, para volver a ser una colonia empobrecida.

De exprimir los recursos de los jubilados, de los enfermos, de los trabajadores para su timba financiera.

La realidad es la única verdad, como decía el General. Son cipayos y corruptos y ya no tienen cómo disfrazarlo.

“El Rey está desnudo”. La farsa se acaba, ya vienen por él las corporaciones, porque no puede ni siquiera conducir un kiosco desde esos ridículos y repetidos enunciados liberales, del zorro libre dentro del gallinero.

Porque Milei ya ni siquiera puede garantizarles esos intereses a las corporaciones en el largo plazo y sobre todo, el pueblo no se banca más un ajuste que lo hambrea.

Basta de genocidio social, de traición a la Patria, de robo abierto e inescrupuloso.

Porque Milei ya ni siquiera puede garantizarles esos intereses a las corporaciones en el largo plazo y sobre todo, el pueblo no se banca más un ajuste que lo hambrea.

Ha llegado la hora del Juicio Político, de echarlo como indeseable y verdugo de su pueblo, de rendir cuentas, y de construir un acuerdo nacional que reencauce la democracia perdida para evitar un desenlace que por experiencia dolorosa queremos evitar.