Venta de Metrogas: YPF avanza a la segunda fase del proceso

El proceso de venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas está cerca de pasar a su segunda fase: durante la primera etapa participaron 13 compañías interesadas en la mayor distribuidora de gas en el país, y finalizó con la recepción de las ofertas no vinculantes el 9 de abril, según indicó la petrolera de bandera a través de un comunicado.

Las ofertas que se consideren más competitivas serán seleccionadas para avanzar a una segunda fase del proceso, incluyendo due diligence o diligencia debida. Se trata un proceso de auditoría que se realiza antes de cerrar una fusión, adquisición o inversión, con el objetivo de verificar la situación legal, financiera, fiscal, comercial y operativa de las empresas que participan del proceso.

Se estima la transacción se realizará este año, aunque se tiene en consideración por el momento una fecha en particular. La misma estará sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la obtención de garantías de cumplimiento de oferta aplicables.

Desde la firma se afirmó que hasta la fecha no se adoptó decisión alguna, ni se llevaron adelante acuerdos vinculantes. «YPF reafirma su compromiso con una gestión responsable de sus activos y con la transparencia en la comunicación al mercado», concluyó en la gacetilla.

¿Qué empresas compiten por el control de la distribuidora?

La decisión de la empresa consiste en desprenderse del 70% de las acciones en la principal distribuidora de gas en el país, contando con Citygroup como coordinador financiero. De acuerdo a lo que menciona la compañía, es parte de una «revisión estratégica» de su portafolio de activos, aunque también le permitirá obtener mayores recursos para reforzar sus inversiones en Vaca Muerta, que su prioridad actual.

Según informó Clarín, en la recta final de este proceso quedaron tres grupos empresarios interesados en quedarse con el control de la participación mayoritaria de Metrogas. Entre ellos aparece Andina PLC, vinculada a José Luis Manzano; Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país, encabezada por Guillermo Reca junto a la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany; y Neuss Capital, el vehículo de inversión de los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss.