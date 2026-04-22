Detuvieron a un acusado del asesinato en Colombia del candidato presidencial Miguel Turbay: se capturó en Buenos Aires

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras un mega operativo de INTERPOL luego de que la Justicia pidiera su captura por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, precandidato presidencial de Colombia.

Se trata de uno de los casos de mayor impacto policial en Latinoamérica. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló del procedimiento realizado en Argentina.

Detuvieron al prófugo por el magnicidio de un senador en Colombia

A partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel, con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Mariño Fages, se concretó la detención del sujeto que tenía pedido de captura internacional por el crimen del senador en su país natal.

El imputado fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que intervendrá en el trámite de cooperación internacional y el eventual proceso de extradición, destaca el portal Fiscales.

Las autoridades detallaron que el caso se originó a partir de información oficial remitida por autoridades de la República de Colombia, canalizada a través del enlace de la Gendarmería Nacional Argentina en ese país. Según esos reportes, Uribe Turbay fue atacado con armas de fuego el 7 de junio en la ciudad de Bogotá durante un acto de campaña política, ya que, además, era precandidato presidencial. El senador falleció dos meses después a raíz de las heridas sufridas y el crimen fue calificado como magnicidio.

De acuerdo con la investigación desarrollada en Colombia, “el atentado habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada con intervención de múltiples actores”, entre los que se encuentra un menor. En ese marco, surgieron indicios de que Cruz Castillo podría haber tenido participación en aspectos logísticos del hecho, así como también de su eventual ingreso a la Argentina, a partir del análisis de direcciones IP que lo ubicaban en el país.

Ante ello, la fiscalía dispuso profundizar las tareas investigativas en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y encomendó diligencias al “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería. Asimismo, se habilitaron canales de cooperación internacional y el intercambio de información con INTERPOL.

En el marco de esas gestiones, se tomó contacto con autoridades judiciales colombianas, lo que permitió ampliar la información sobre el caso y acceder a las alertas internacionales vigentes respecto del sospechoso.

En paralelo, se requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones, que notificó que el imputado registraba un trámite en curso y se encontraba en situación irregular en el país. Además, un dato que llamó la atención relacionado a la crisis por el incremento de extranjeros en la delincuencia, se indicó que Castillo tenía una orden de expulsión vigente, por una detención previa en Capital Federal por robo.

“A partir de esa información, se estableció contacto con la fiscalía interviniente en ese expediente, la cual informó que el 20 de abril de 2026 el imputado había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28. En ese contexto, se puso en conocimiento del tribunal la existencia de una notificación roja de INTERPOL y el pedido de captura internacional emitido por Colombia”, detalla el escrito.

Alejandra Monteoliva sobre la detención del colombiano

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un video se refirió a la detención en Buenos AIres. «Lo atrapamos con la Policía Federal Argentina: está detenido y va a ser expulsado del país», indicó.

«La Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga», apuntó.

Según información proporcionada por INTERPOL Colombia, el imputado sería responsable de la planificación y ejecución de un atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 3 de junio de 2025. En dicho evento, se colocó un artefacto explosivo con base magnética en un vehículo oficial asignado a la custodia de Miguel Uribe Turbay. Este hecho no llegó a consumarse, pero fue investigado de manera autónoma por las autoridades competentes y es considerado un acto preparatorio.

Posteriormente, el 7 de junio de 2025, Turbay fue nuevamente objeto de un ataque, como consecuencia del cual falleció dos meses después.

Este es Brayan Ferney Cruz Castillo, colombiano, acusado del atentado con explosivos que mató a Miguel Uribe Turbay.



Lo atrapamos con la Policía Federal Argentina: está detenido y va a ser expulsado del país.



La Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/hUgKFqoCHy — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 22, 2026

Con información de Noticias Argentinas