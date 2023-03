La publicación de mi carta quejándome de los cortes de energía de Edersa tuvo efecto. La presidente de EPRE me contestó. Interesante leer la justificación administrativa-técnica que envio la contadora. A fin de febrero vino una camioneta de Edersa, la dejó en marcha con la puerta abierta, en frente de mi casa, se bajó el conductor, miró y anotó los datos de mi medidor y se fue. El sábado 25/feb/23 desde las 12:22 a 13:30 hubo un nuevo corte de energía en el barrio.

Sugiero que quien tiene que resolver la situación, haga algo más creativo. Los cortes de energía y otras cuestiones son hechos para algunos. Pero solamente son problemas para los usuarios. Curiosamente en otras situaciones u ocasiones la publicación de mis cartas en el diario provocaban la reacción de quien se sentía aludido, pretendiendo intimidarme.

Los hechos que ocurren a diario en la Argentina me convencen cada vez más de la decadencia en que nos encontramos. Esto se manifiesta cuando vivo esperando que cuando ocurra un corte de energía no me afecte mucho. Me contento con que tenga algo de agua, acostumbrado a que en verano la presión del agua sea tan escasa y cuando reclamo a ARSA dicen que van a mandar la cuadrilla a ver. Será para ver si viene agua por el río Neuquen. Escucho la radio para saber si hay corte de puente o piquetes cuando es necesario ir a algún destino.. Cuando necesito conectarme a internet ruego que funcione y a una velocidad razonable. Cuando mi hija se fue a vivir al exterior con su familia pensé que era para su bien y espero que mi otra hija no siga el mismo camino. Ya he asumido que voy a perder la posibilidad de ver la evolución de mis nietas. La estafa del sistema jubilatorio ya lo considero como algo irremediable que se va empeorando progresivamente. No salgo a caminar ni andar en bicicleta cuando oscurece por temor a que me asalten. Estoy atento a los ruidos en la calle por el temor a que me estén robando el medidor de agua.

Escucho al presidente que habla como si estuviéramos en un Canton Suizo, posiblemente en Ginebra. ¿No será bajo sus efectos? Rememoro la historia de la rana que colocada en la olla con agua fría sobre la hornalla prendida, nada en forma placentera hasta que esta cocinada. En definitiva la calidad de vida en forma general se sigue deteriorando paulatinamente. Lo que en un pasado era algo remoto y anormal, hoy es cada vez mas cercano y normal, sin que pueda vislumbrar una inversión o soluciòn al proceso

Jorge Alfredo Guido, Ingeniero

DNI Nº 4.548.075

Cipolletti