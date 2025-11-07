Cuando al fin me vi, riendo en la cima

Bailando sin tiempo, quemando el fuego

Todo ese dolor que abrigué por dentro.

En la noche eterna, álamos meciendo

Susurran sus hojas al compás del viento.

Una luna enorme, brillando en el cielo

Alumbra conciente todo ese momento.

Sin más que decir, habiendo vivido

por aquél camino, lo que hay que vivir

Solo, en el silencio

Cuando al fin me vi riendo en la cima

Bailando sin tiempo, quemando en el fuego

todo ese dolor que abrigué por dentro.

Roberto Savasta DNI 14.251.572

Bariloche