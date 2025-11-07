Cuando al fin me vi
Cuando al fin me vi, riendo en la cima
Bailando sin tiempo, quemando el fuego
Todo ese dolor que abrigué por dentro.
En la noche eterna, álamos meciendo
Susurran sus hojas al compás del viento.
Una luna enorme, brillando en el cielo
Alumbra conciente todo ese momento.
Sin más que decir, habiendo vivido
por aquél camino, lo que hay que vivir
Solo, en el silencio
Cuando al fin me vi riendo en la cima
Bailando sin tiempo, quemando en el fuego
todo ese dolor que abrigué por dentro.
Roberto Savasta DNI 14.251.572
Bariloche
Comentarios