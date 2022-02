Deplorable estado del basural

Leandro Hermosilla

ROCA

Quizás se deba al receso estival, pero el estado en que encontré el vertedero municipal en Roca, administrado por la firma Zavecom, dejaba mucho que desear. En anteriores ocasiones que he ido allí a depositar residuos no domiciliarios (producto de poda y limpieza de jardín, escombros, etc), había un sistema de containers donde uno podía ir dejando los residuos (en algunas ocasiones previamente separados en plásticos, cartones, etc) y un grupo de recicladores se encargaba de separar aquellos componentes recuperables.

En esta ocasión sólo se me indicó arrojar todo en una parte del predio, a cielo abierto, donde los residuos sin clasificar eran simplemente tapados cada cierto tiempo. Allí eran evidentes los indicios de descuido y la voladura de bolsas de plástico por el resto del predio y hacia la zona de bardas. Espero que el municipio reanude cuanto antes la tarea de reciclado y mejor manejo de los residuos en este recinto, ya que el descuido afecta seriamente la salud del ambiente de la zona de bardas cercano y no constituye una buena política de manejo de los residuos de la ciudad.