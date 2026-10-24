Universidades patagónicas sumaron apoyo de legisladores para defender el financiamiento universitario.

Las universidades públicas de la Patagonia acordaron con legisladores nacionales impulsar una agenda conjunta para defender el financiamiento universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El encuentro reunió a representantes de las nueve instituciones que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA) y contó con la participación de autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

La reunión se realizó el viernes 23 de octubre en Comodoro Rivadavia, Chubut, con la participación presencial y virtual de diputados y senadores de la región. El objetivo fue establecer compromisos para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de sus actividades académicas, científicas y de investigación.

Uno de los principales acuerdos fue acompañar el presupuesto de 11,005 billones de pesos solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para 2027. El monto supera los aproximadamente 7,4 billones contemplados en el proyecto presentado por el Gobierno nacional.

Los legisladores también se comprometieron a defender el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y promover partidas destinadas a becas estudiantiles, infraestructura, ciencia, tecnología y arte.

Las universidades patagónicas reclaman una distribución diferenciada

Durante el encuentro, las autoridades universitarias plantearon la necesidad de que el presupuesto nacional contemple las particularidades de las instituciones de la Patagonia.

La presidenta de la RUPA y rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Roxana Puebla, advirtió sobre los mayores costos de funcionamiento que enfrentan las universidades del sur del país debido a las distancias geográficas, las condiciones climáticas y el costo de vida. En ese sentido, reclamaron que la distribución de los recursos incorpore criterios de equidad federal y no dependa únicamente de indicadores como la cantidad de estudiantes.

Otro de los puntos acordados fue impulsar la continuidad de obras de infraestructura universitaria, fortalecer los programas de bienestar estudiantil y sostener proyectos de investigación vinculados con el desarrollo regional.

La agenda también contempla el financiamiento del Observatorio de la RUPA, la investigación sobre Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, y una mayor participación de las universidades en el diseño de políticas públicas relacionadas con el ambiente y los recursos naturales.

La participación de la UNCo y la UNRN

Por la Universidad Nacional del Comahue participaron de manera virtual el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera. En representación de la Universidad Nacional de Río Negro, el rector y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, expuso sobre la situación presupuestaria del sistema universitario y repasó el recorrido legislativo y judicial de la Ley de Financiamiento Universitario.

Torres planteó la necesidad de que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos solicitados por el CIN para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

Entre los legisladores participantes estuvieron Pablo Todero, por Neuquén, y Marcelo Mango y Adriana Serquis, por Río Negro, además de representantes de otras provincias patagónicas.

Durante la reunión, la RUPA entregó a los legisladores un documento institucional y relevamientos sobre las necesidades de infraestructura de cada universidad, con el objetivo de respaldar los planteos presupuestarios.

El acuerdo establece una agenda de trabajo para el debate legislativo del Presupuesto 2027, aunque la asignación efectiva de los recursos dependerá de las decisiones que adopte el Congreso de la Nación.









