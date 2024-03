Destruyó mi casa

Eva Dominga Bravo

DNI 5.138.808

Deseo denunciar una situación que me perjudica, portagonizada por un conocido gerente de un supermercado neuquino.

Desde abril de 2022, hasta agosto de 2023 esta persona ocupó mi vivienda en la calle Bolívar, del barrio Belgrano: por razones personales yo debí ausentarme y al regresar encuentro mi casa destruida por completo y vacía.

Esta persona se fue adueñando de todo lo que yo había dejado: todos los faltantes eran nuevo que yo había pagado por mes. Según su versión, las cosas “se iban de mambo”.

Entre otros faltantes enumero un lavarropas, una bordeadora, un termotanque, varias herramientas un rastrillo de hierro, palas, una llave Stilson, pinzas, entre otras, que eran recuerdo de mi padre.

El calefactor estaba roto, habían tallado el vidrio del horno con algo cortante. También se llevó el espejo del baño, un ventiluz, agujereó con un taladro todos los cerámicos de la cocina y el baño, rompió el bajomesada, las puertas (3) a los que sacó los picaportes nuevos.

Su pareja se llevó ropa mía sin uso, cortinas, barrales, una heladera que fue mi propiedad. Tampoco me entregó dinero en efectivo que su empresa le había entregado para el pago, superando el millón y medio de pesos.

Envió matones y a un empleado de su firma con un utilitario, que se escondió para no dar la cara. Yo tengo fotos con el vehículo con el logo de la empresa y su chapa patente.

Según he podido saber, no solo me ha perjudicado a mí sino que también he sido testigo de otras situaciones posiblemente ilegales.

Mucho no pude hacer, ni hago, ya que sufrí un accidente que me generó la realización de seis cirugías en brazos y columna. Soy jubilada por invalidez, expediente N°2408/8677/9.

Seguramente no recuperaré nada, pero deseo que todos se enteren de la mala persona que es.

Dejo todo en manos de Dios, será la justicia lenta, como dicen, pero sin dudas es la más justa.