El arresto de Joe Lewis

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Este diario me ha publicado varias cartas, donde entre otras cosas critico el poder que tiene el multimillonario inglés Joe Lewis en los medios, los políticos y la justicia Argentina -cuando no- en temas como por ej. no permitir el acceso a Lago Escondido y que un juzgado de Bariloche no pudiese lograr que el súbdito británico apodado por aquí como “El Rey de la Patagonia”, amigo de Mauricio Macri y de Alberto Weretilneck, acatara la resolución que ordenaba que en el termino de 90 días debía habilitar el acceso a Lago Escondido.

Este individuo llamado en EE. UU. “desvergonzado” que aquí es poseedor de la mayor cantidad de acciones en empresas petroleras, transportadoras como Transener y hasta de una hidroeléctrica en Lago Escondido que logró ser integrada su producción a la red nacional pagándosele más su energía que a las demás productoras.

Este inglés que posee en tierras de lago Escondido, un palacio donde también ha recibido a funcionarios, Jueces y periodistas, judicialmente cuestionados, con estas -que para mí no son las mejores-relaciones, aquí en nuestro país resulta un “intocable”, no así en EE. UU. donde tienen tanta o más “condiciones” que él. Bueno, al menos alguien nos da un ejemplo, aplicándole una fianza de 300 millones de dólare -caso contrario va preso. A ver si nuestros “representantes” se atreven alguna vez a actuar en consecuencia, digo.