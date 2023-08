El crimen de Morena

María Cristina Abbondi, DNI 5.763.623

Carmen de Patagones

A un paso de las elecciones y a los candidatos no les preocupa que los motochorros sigan activos y en muchos casos, como el de Morena Dominguez terminen con la muerte de una nena de 11 años. Diputados y senadores : ¿cuánto han trabajado para hacer nuevas leyes o mejorar las existentes sobre el tema seguridad, para que no entren los delincuentes por una puerta y salgan por otra?

No es suficiente que suspendan la actividad de campaña, no significa nada tal actitud, debieron pensar antes, con hechos reales que la seguridad existe, que no hay impunidad, que las personas pueden andar seguras por la calle.

Gobiernos nacionales, gobiernos provinciales deben liberar a los ciudadanos de los motochorros, liberarlos de todo tipo de delito., no esperen un día antes de las elecciones para hacer falsas promesas.

Por Morena Domínguez no voy a ir a votar e invito a todos los ciudadanos que no vayan a votar.