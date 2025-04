El Papa de los que dudamos

El lunes desperté, como muchos en el mundo, con la noticia de que el Papa había pasado a habitar el Reino de los Cielos. Me encontré conmocionado como pocas veces, y como nunca antes con alguien vinculado a la Iglesia Católica.



Dudo de la existencia de Dios desde que tengo memoria. Muchos ateos criticamos cómo la fe suele ser algo impuesto, que casi nadie elige. Y creo que Francisco lo entendió. No vino a clavarnos la cruz en la frente, sino a hacernos ver que el cielo no es para quienes rezan quince rosarios, sino para quienes cultivan riqueza espiritual en la tierra.



En tiempos donde reina el egoísmo, él nos recordó algo esencial: ser mala persona está mal. Un día, un niño le preguntó si su papá —ateo pero buena persona— estaba en el cielo. Francisco le respondió que Dios jamás dejaría lejos a alguien así. Ese día, el Papa nos abrió las puertas del cielo a quienes no nacimos con el don de la fe. Como ateo, siempre temí estar equivocado y que un día San Pedro me cerrara la puerta.



Francisco no vino a clavarnos la cruz, vino a enseñarnos a amarnos como somos. Y por eso hoy no solo los cristianos están tristes, sino la humanidad entera. Porque el mensaje de Francisco no discriminó a nadie, ni siquiera por su fe, ni por su idea de Dios.



Hoy lo despido con lágrimas. Me atrevo a decir que hoy despido a mi líder espiritual. Gracias, Francisco, por dejarnos las puertas abiertas. Y si estoy equivocado y Dios existe, me deja tranquilo saber que vos me vas a estar esperando.

