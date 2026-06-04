Axel Kicillof con el ojo puesto en el proyecto electoral en las provincias: apoyo de La Campora para 2027

Axel Kicillof en un acto conmemorativo por el 2 de abril en Tierra del Fuego (Foto: gentileza)

Axel Kicillof continúa fortaleciendo su perfil político a nivel nacional con una agenda de actividades en distintas provincias del país, mientras avanza en la consolidación de un espacio propio dentro del peronismo y se posiciona como una de las principales figuras opositoras al gobierno de Javier Milei.

En ese marco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires desarrolló una intensa agenda en Corrientes, donde presentó su libro “De Smith a Keynes” y mantuvo reuniones con dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales de la provincia.

Elecciones 2027: Axel Kicillof realizó actividades de propaganda electoral en varios puntos del país

Uno de los encuentros más destacados fue el que mantuvo con el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, dirigente de la Unión Cívica Radical, en una señal de apertura hacia sectores políticos ajenos al peronismo tradicional.

La actividad en Corrientes forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el espacio Movimiento Derecho al Futuro, desde donde Kicillof busca ampliar su presencia territorial y construir vínculos políticos en distintas regiones del país.

Semanas atrás, el mandatario bonaerense también había visitado la provincia de Córdoba para presentar su libro y participar de un congreso nacional del gremio de Sanidad, conducido por Héctor Daer, uno de los sindicalistas cercanos a su espacio político.

Elecciones 2027: la mirada optimista de La Cámpora con el futuro de Kicillof

Dentro de la planificación de La Cámpora para las elecciones del siguiente año, miembros internos creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo.

Aunque desde su entorno sostienen que el objetivo actual no es discutir candidaturas sino construir una alternativa política al oficialismo nacional, los movimientos del gobernador son observados como parte de una estrategia de posicionamiento de cara a los próximos años electorales.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Foto: archivo)

Elecciones 2027: los proyectos de Kicillof y su organización para el próximo ciclo político

La expansión territorial del dirigente bonaerense se produce en un contexto de tensiones dentro del peronismo, especialmente con sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y a la organización La Cámpora, con quienes mantiene diferencias sobre la conducción y el futuro del espacio político.

La recorrida por el interior del país refuerza así la estrategia del gobernador bonaerense de proyectarse más allá de los límites de su distrito, en un escenario político donde ya comienzan a delinearse las figuras con aspiraciones de liderazgo para el ciclo electoral de 2027.

Pese a esas disputas internas y a los cuestionamientos provenientes tanto del oficialismo nacional como de sectores del kirchnerismo, Kicillof mantiene una agenda centrada en la construcción de alianzas, el diálogo con gobernadores, intendentes y sindicatos, y la ampliación de su base de apoyo político.