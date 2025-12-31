El riego en el Alto Valle

Ing. Agr. Alberto S. Buccella

DNI 4.516.585

Cipolletti

Sr. Director

Diario Río Negro

En una entrevista publicada por ese medio con el Ministro de Producción y Agroindustria de esta provincia se refirió a la necesidad preservar el área de riego en el Alto Valle para la producción agropecuaria.

Si bien es auspicioso que se ha tomado conciencia de ello, es lamentable que según las conclusiones del estudio de Proa SRL y Red Ingeniería SRL para el DPA realizado en 2022 y 2023 para el Alto Valle, se han dejado de cultivar 14.980 has.

Desde el Consorcio de Riego y Drenaje de Cipolletti, con su presidente, Sr. Eduardo Artero tratamos de impedir ese avance, pero no conseguimos la colaboración de las autoridades competentes, si bien utilizamos algunas estrategias que lograron en algunos casos evitarlo.

Poseo mucha información que puede ser útil y que estoy dispuesto a compartirla, aunque obviamente este no es el lugar ni el momento oportuno.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atte.