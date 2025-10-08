En defensa del Tren del Valle

Asociación Civil “Me verás volver – Trenes de Río Negro”

Desde nuestra asociación civil convocamos a la defensa del servicio y al objetivo con que fue recuperado el ramal ferroviario Tren del Valle que une las ciudades de Cipolletti-Neuquén desde la asociación expresamos nuestra preocupación ante la posible decisión del cierre de dicho ramal.

El ferrocarril no es sólo un medio de transporte: es un derecho social, una herramienta de integración territorial, una fuente de trabajo y un motor de desarrollo económico y cultural.

Su cierre implica la pérdida de una alternativa de transporte público, segura y accesible para quienes a diario usan el servicio, ya sea para trasladarse hacia las distintas ciudades, a trabajar estudiar, por razones de salud etc.

Rechazamos toda medida que atente a la continuidad del servicio como así también el desmantelamiento sistemático y la falta de recursos para el mantenimiento del servicio propiciado desde el estado nacional, considerando que atenta contra la soberanía, el federalismo y la integración de los pueblos. Exigimos la inmediata revisión de esta decisión entendiendo que el tren es un derecho y no un privilegio.

Convocamos a la comunidad, organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas a defender el ferrocarril como bien público y símbolo de unión entre las y los argentinos.

¡El tren une, el cierre excluye!