Escaso o inexistente Control y Prevencion

Hace dos o tres años, el gobierno, atraves de la policia de Neuquen, hizo un operativo en la capital, identificando bicicletas con sus dueños, con el sistema RUBIN(Registro Unico de Bicicletas de Neuquen).

Salgo a andar en bicicleta no menos de 4 veces por semana y en todo este tiempo no he visto ningun operativo policial, ni siquiera de los Bici-policias que hagan control de usuarios de bicicletas.

Se siguen robando bicicletas frecuentemente y no se ve preocupacion ni ocupacion de las autoridades de Seguridad, Policia o Municipales al respecto.

Seria oportuno que se visualicen operativos, ya que al menos sirven como disuasivos a los amigos de lo ajeno.

Pablo Pissk

DNI 8362085

newquino@gmail.com