Luis Caputo prepara un plan para reforzar las reservas y afrontar un año electoral clave

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y ante el riesgo de una mayor demanda de dólares en un año electoral, el Gobierno asegura que avanza en un esquema financiero para proteger la estabilidad económica.

Con foco en 2027, el Gobierno busca fortalecer las cuentas

Tanto el presidente Javier Milei como el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvieron que el equipo económico está «blindando» las cuentas públicas para reducir el impacto de eventuales tensiones cambiarias.

Milei afirmó que la administración nacional ya acumuló más de USD 11.000 millones durante el año y aseguró que el financiamiento está garantizado hasta el final de su mandato. En la misma línea, Ravier señaló que el Ministerio de Economía trabaja para minimizar la incertidumbre que suele acompañar los procesos electorales y destacó que el Banco Central ya alcanzó la meta anual de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Según detalló Infobae, como parte de esa estrategia, el Banco Central refinanció USD 6.000 millones en préstamos repo con bancos internacionales, extendiendo sus vencimientos hasta septiembre de 2028.

Además, el próximo lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará un programa financiero para cubrir los vencimientos de deuda en dólares de 2026 y 2027, con un enfoque que el Gobierno define como «conservador» y basado en distintos colchones de liquidez.

Sin embargo, los analistas advierten que el desafío no pasa únicamente por afrontar los pagos de deuda, sino por contar con recursos suficientes para contener una eventual presión sobre el mercado cambiario.

La consultora 1816 estimó que Argentina deberá afrontar compromisos por USD 30.700 millones hasta fines de 2027 y calculó que aún resta conseguir alrededor de USD 17.600 millones para cubrir esas obligaciones.

En ese contexto, el mercado no descarta nuevas emisiones de deuda internacional como parte de la estrategia oficial para fortalecer las reservas y llegar con mayor respaldo financiero al próximo proceso electoral.

Con información de Infobae