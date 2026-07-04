Histórico: el argentino Gabriel Rueda conquistó una ultramaratón de 163 kilómetros en España

Gabriel Rueda volvió a hacer historia para el deporte argentino. El corredor salteño se quedó con la Val d’Aran by UTMB 100 Miles, una de las carreras de trail running más importantes del calendario internacional, al imponerse en los 163 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel positivo que atraviesan los Pirineos españoles. El año pasado había terminado en el segundo lugar.

Rueda cruzó la meta con un tiempo de 21 horas, 32 minutos y 5 segundos, tras liderar gran parte de la competencia. Detrás finalizaron el francés Theo Soriano, a más de 50 minutos, y Delbi Villa, de la Polinesia Francesa, quienes completaron el podio de una prueba considerada entre las más exigentes de Europa.

Tras la victoria, el argentino destacó el largo camino recorrido hasta alcanzar un triunfo de esta magnitud. «Pasaron diez años para poder ganar una carrera como esta. Todo el trabajo que hay atrás terminó ayudándome a conseguir este resultado internacional», expresó en una entrevista con Trail Running Argentina.

El salteño también recordó los sacrificios que debió hacer para comenzar a competir en el circuito europeo. Contó que sus primeros viajes los financió con rifas y bonos, una realidad muy distinta a la que vive hoy. «Esos primeros viajes fueron el pilar fundamental que me acercó a querer competir más y mejorar año a año», aseguró.

Además, explicó que en esta ocasión cambió la estrategia y decidió correr desde los puestos de adelante. «Siempre iba un poco más atrás, pero esta vez me animé. Aunque no es solo cuestión de corazón: también hay que poner cabeza, entrenamiento y confiar en el proceso», sostuvo.

Una preparación diferente y el gran objetivo del año

Rueda reveló que modificó su planificación para llegar en mejores condiciones a la prueba. Redujo el volumen de entrenamiento respecto de temporadas anteriores, extendió el período de descanso previo y sintió la diferencia durante la carrera. «Me sorprendió cómo respondió el cuerpo. Con 5.000 metros de desnivel las piernas estaban como si recién empezara», explicó.

La historia del atleta trasciende lo deportivo. Nació y creció en una pequeña localidad rural de Salta y, mientras desarrollaba su carrera como atleta, se recibió de ingeniero nuclear en el Instituto Balseiro. Con el paso de los años convirtió un hobby en una profesión y hoy integra la élite mundial del trail running.

Después de esta conquista, el argentino ya tiene la mirada puesta en el UTMB de Chamonix, la competencia más importante del mundo en la especialidad. En los próximos días se instalará en esa ciudad francesa para completar la preparación. «Es donde hay que estar. Las montañas y el clima son ideales para entrenar», afirmó.

Con este triunfo en España, Rueda consiguió la victoria más importante de su carrera y sumó un nuevo capítulo histórico para el trail running argentino, al imponerse en una de las pruebas de ultradistancia más prestigiosas del planeta.