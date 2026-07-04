Urcera fue excluido del TN en Termas por una infracción con los neumáticos

Manu Urcera fue excluido de la sexta fecha del campeonato, que se disputa en Termas de Río Hondo. (TN APAT)

El fin de semana terminó antes de tiempo para José Manuel Urcera en el TN Clase 3. El piloto rionegrino fue excluido de la sexta fecha del campeonato, que se disputa en el autódromo de Termas de Río Hondo, luego de una infracción reglamentaria detectada tras los entrenamientos de este sábado.

La sanción fue confirmada por los Comisarios Deportivos, que determinaron que el Ford Focus del GR Competición utilizó un neumático que no estaba asignado al vehículo, incumpliendo el artículo 14 del Reglamento Deportivo, que regula el uso, sorteo y sellado de las cubiertas durante cada fecha del campeonato.

Según explicó Gabriel Rodríguez, responsable del GR Competición, durante los controles surgió una anomalía con una de las gomas. «Aparentemente un neumático no era reactivo al control de códigos que realiza la categoría. Se generó una duda sobre si esa goma correspondía al auto. Evidentemente pudo haberse cometido algún error o mezclado con material de otra fecha», señaló en diálogo con Campeones Radio.

El reglamento establece que, desde la segunda competencia de la temporada, cada piloto debe utilizar seis neumáticos nuevos y ocho resellados por la categoría. Además, indica que cualquier competidor que participe en una actividad oficial con cubiertas que no correspondan al sorteo o sellado asignado será excluido del evento, además de quedar sujeto a eventuales sanciones posteriores.

Hasta el momento de la exclusión, Urcera había finalizado 23° en el primer entrenamiento y 9° en la segunda tanda. Con esta sanción, el bicampeón de la categoría no podrá disputar la clasificación, las series ni la final de la sexta fecha del campeonato en el circuito santiagueño.