¿Gerenciar o idiotizar?

Durante el gobierno de Alfonsín, el ministro Rodolfo Terragno proponía buscar empresas líderes privadas de cada sector, nacionales o Internacionales, para habilitar a las mismas a gerenciar nuestras empresas estatales.

Un ejemplo concreto de lo que fue la época del menemismo, es Entel.

Entel debía licitarse a un “mínimo” de US$ 1.000 dólares la línea, se entregó a US$ 100 dólares, pero aceptando bonos de la deuda Argentina que no cotizaban más de un 25%, ¡al 100%! En otras palabras, la compañía se regaló. Prueba de ello fue que comprar acciones de Telefónica de Argentina (Telefónica de España), generó luego una ganancia del 600% en dólares. En tan solo 6 meses Telefónica reportó en 1994 una ganancia en 6 meses de 22.000 millones de pesetas, algo así como US$ 160 millones de dólares, y durante más de 20 años más de US$ 10.000 millones girados al exterior.

Todas, absolutamente todas las privatizaciones que se han hecho en Argentina han sido una gran estafa para el país, porque resulta que generan monumentales ganancias, y esas empresas se han hecho con nuestros aportes y sus ganancias también se generan con nuestro consumo.

A ver si la entendemos de una buena vez, por mal manejadas que estén las empresas públicas son nuestras, ¡se puede mejorar su funcionamiento, y obtener ganancias ! Prueba de ello es el interés que reportan quienes las quieren adquirir, así que ponerse contento cada vez que se privatiza algo es como si nos pusiéramos contentos de que nos vayan sacando muebles de nuestra casa ¡y terminamos durmiendo en el suelo o en la calle!

Si usted piensa eso lo han idiotizado. Las empresas estatales de gas, luz, agua, petróleo, telecomunicaciones, marítimas, y tantas otras, generan miles de millones de dólares de ganancia solo hay que gerenciarlas bien o asociarse con un privado pero jamás entregarlas