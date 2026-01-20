Israel y la Corte Penal Internacional

Jorge L Fernández Avello, DNI 12.862.056

BARILOCHE

Me preguntaba quien hoy en día puede defender el genocidio en Gaza, más allá de las disputas políticas y territoriales que existen en esa zona desde 1948.

Defender la violencia, es defender posiciones similares al nazismo.

El Tribunal Penal Internacional, el máximo tribunal encargado de juzgar las peores atrocidades, ha ordenado la captura del primer ministro israelí, y emite sendas órdenes contra Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, y Mohammed Deif el más alto comandante del ala militar de Hamas (asesinado en 2024).

Mi propuesta, para Bariloche es la siguiente :

Que exista una ordenanza que obligue a quienes consuman, desde compras en un supermercado, alquiler de autos, cabañas, hoteles, almacenes, kioscos, a quien concurra a esos lugares a firmar un libro donde diga lo siguiente :

“Al igual que la Corte Penal Internacional, repudio las matanzas en Gaza, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023”.

Tal vez con esta pequeña acción, se logre concientizar a nuestra población y turistas que nos visitan, que en principio nuestra ciudad brega por la paz mundial, pero a su vez podamos cuantificar cuantos miles, y si esto se extiende en nuestro país y todo el mundo, seamos miles de millones que le decimos basta de matanzas…!! y tal vez también podamos sacarnos de encima a quienes están de acuerdo con las mismas.