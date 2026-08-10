La continua suba de los servicios públicos

Hugo Modesto Izurdiaga, DNI 11.604.534.

bUENOS AIRES

El continuo retoque La actualización constante de los servicios esenciales —electricidad, agua potable y gas— provoca inevitablemente inflación y es el principal factor que impulsa la canasta de los productos básicos.

Esto genera en la economía un efecto dominó que intensifica el precio de las mercaderías. Aunque el índice de precios al consumidor muestra una desaceleración respecto a años anteriores, el incremento de las tarifas contrae el poder adquisitivo de la población y encarece el presupuesto familiar.

El ciudadano de a pie se ve afectado por el impacto del esquema mensual que aplica el Gobierno —muy por encima de los salarios—, lo que representa un problema para el bolsillo de los argentinos. Sucede lo mismo con los costos que afrontan las industrias, comercios y pymes, que debido al encarecimiento de las boletas trasladan ese sobrecosto al valor de venta al público.

Se necesita un plan de estabilización diferente al vigente, puesto que los haberes no acompañan el ritmo de las facturas tarifarias. Congelar las subas actuales sería el camino correcto a fin de brindarle un respiro a toda la sociedad argentina.