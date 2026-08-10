Becas Progresar 2026: abren la segunda inscripción de agosto y confirman cómo anotarse

En el marco del cronograma lectivo y de acompañamiento a la comunidad estudiantil para la segunda mitad del año, el Gobierno nacional habilitó este lunes 10 de agosto 2026 la apertura de la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026.

Administrado por la Secretaría de Educación en coordinación con el Ministerio de Capital Humano y liquidado a través de ANSES, las Becas Progresar representan una oportunidad clave para que jóvenes de todo el país retomen o consoliden su permanencia en las aulas.

La inscripción se realiza principalmente de forma digital, requiriendo el uso de la plataforma Mi Argentina para completar el trámite en cualquiera de sus líneas de formación.

Fechas de la segunda inscripción a las Becas Progresar 2026 por nivel educativo

El esquema de postulaciones, dispuesto por las autoridades nacionales, distribuye las fechas de apertura y cierre según el nivel académico del aspirante.

La Secretaría de Educación remarcó la importancia de respetar los plazos fijados, para asegurar la correcta evaluación socioeconómica y académica de las solicitudes.

El calendario de inscripción para las distintas líneas de las Becas Progresar 2026 comprende los siguientes períodos:

Progresar Obligatorio (educación primaria y secundaria): del 10 de agosto al 4 de septiembre 2026.

(educación primaria y secundaria): del 10 de agosto al 4 de septiembre 2026. Progresar Superior (terciarios y universitarios): del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026.

(terciarios y universitarios): del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026. Progresar Enfermería : del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026.

: del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026. Progresar Trabajo (formación profesional): mantiene su convocatoria abierta de manera continua hasta el 27 de noviembre 2026.

¿Cómo anotarse en las Becas Progresar 2026, a través de Mi Argentina?

El trámite de solicitud para acceder a las Becas Progresar 2026 es 100% gratuito, y no requiere intermediación. Para formalizar la gestión, el estudiante debe estar registrado previamente en la plataforma Mi Argentina, entorno en el cual se valida la identidad del usuario antes de derivarlo al formulario de la beca.

El proceso de postulación se completa en cinco pasos: