El Club Cipolletti explicó por qué no juega de noche el miércoles por el Federal A

Cuando se confirmó que Cipolletti va a recibir a Argentino de Monte Maíz el miércoles a las 15:30 por la tercera fecha de la zona campeonato del Federal A, la primera pregunta que surgió es por qué no se juega de noche.

Al ser un día laboral, la programación para las 15:30 complica la recaudación. La intención de la dirigencia era jugar de noche pero el sistema de iluminación no daba las garantías necesarias.

Se hicieron pruebas en los últimos días pero «se determinó que la instalación lumínica, que cuenta con varias décadas de antigüedad, no ofrece las garantías para sostener la iluminación durante toda la jornada».

La posibilidad de un corte de energía era alta lo que podía llevar a una suspensión del encuentro y complicar la logística para lo que sigue del torneo.

«Sabemos que esta decisión impacta directamente en la concurrencia de nuestros hinchas», reconocieron en el club y concluyeron: «Pedimos las disculpas del caso y esperamos que sepan entender y acompañarnos en este encuentro como que el hincha albinegro lo hace partido a partido».

Cipolletti recibirá a Argentino de Monte Maíz el miércoles a las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del mendocino Jorge Etem. Luego, visitará a Kimberley en Mar del Plata el domingo.