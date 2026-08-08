Cómo será la despedida de Jorge Messi en Rosario: qué se sabe del velorio y dónde serían inhumados sus restos

La familia de Jorge Messi prepara una despedida íntima y bajo un fuerte hermetismo en Rosario, luego de la muerte del padre y representante de Lionel Messi a los 68 años.

Según la información que trascendió durante las últimas horas, no estaría previsto realizar un velatorio abierto al público. La intención del círculo más cercano sería atravesar la despedida en absoluta privacidad y evitar la exposición que podría provocar la presencia del capitán de la Selección argentina.

Lionel Messi ya emprendió el viaje hacia la Argentina para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

¿Habrá velorio de Jorge Messi?

Hasta el momento, la familia no comunicó oficialmente la realización de un velatorio público ni informó horarios para una ceremonia de despedida.

Las primeras versiones indican que el último adiós se desarrollaría exclusivamente dentro del círculo familiar, manteniendo la misma reserva que rodeó durante los últimos meses el estado de salud de Jorge.

El hermetismo también alcanza a los horarios y la organización del sepelio. Por el momento, no se anunció ninguna convocatoria pública para despedir al padre del capitán argentino.

Dónde serían inhumados los restos de Jorge Messi

De acuerdo con la información preliminar conocida este sábado, los restos de Jorge Messi serían inhumados en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez, en cercanías de Rosario.

Sin embargo, este dato todavía no fue confirmado oficialmente por la familia, por lo que tanto el lugar como el horario del procedimiento se mantienen bajo reserva.

La decisión de preservar esos detalles estaría vinculada con el deseo de que el último adiós transcurra lejos de las cámaras y de una eventual concentración de personas.

Lionel Messi viaja a Rosario para despedir a su padre

Mientras la familia organiza la despedida, Lionel Messi viaja hacia Rosario para reencontrarse con sus seres queridos.

El capitán argentino se encontraba fuera del país cuando se conoció el fallecimiento y emprendió el regreso a su ciudad natal. Medios argentinos informaron este sábado sobre su viaje para participar de la despedida.

Jorge había atravesado una prolongada enfermedad y recibió atención médica durante los últimos meses en Rosario. Reuters informó que pasó ese período entre una clínica y su casa, acompañado por su esposa y sus hijos.

Una despedida familiar y lejos de la exposición

Desde que se confirmó la muerte de Jorge Messi, las condolencias comenzaron a multiplicarse dentro y fuera de la Argentina. Newell’s Old Boys y la Asociación del Fútbol Argentino estuvieron entre las instituciones que expresaron públicamente su pesar.

En Rosario, en cambio, el entorno de Messi busca que las próximas horas transcurran con la mayor privacidad posible.

Por eso, y salvo que la familia comunique algún cambio, la despedida de Jorge Messi se realizaría de manera íntima, sin un velatorio abierto al público y con los detalles del sepelio mantenidos bajo reserva.